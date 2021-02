Con il suo design insolito e gli interni all’avanguardia, la DS 7 Crossback è riuscita ad attirare l’attenzione delle persone fin dal suo lancio sul mercato. Oltre a questo, il SUV premium riesce a fare una bella figura anche in condizioni stradali difficili.

Grazie alla trazione integrale e ai 300 CV di potenza, la versione E-Tense 4×4 si caratterizza per le sue straordinarie prestazioni in off-road. Nonostante un 2020 molto difficile, il confortevole SUV parigino è stato in grado di aumentare significativamente la sua quota di mercato nel segmento di appartenenza.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4: la trazione integrale permette di affrontare qualsiasi tipo di terreno

Più di un terzo dei clienti (36,6%) ha optato per la variante ibrida plug-in con trazione integrale. Soltanto pochi SUV lussuosi come la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 possono vantare 300 CV di potenza e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e tutto questo con un consumo di carburante pari a 1,6 litri/100 km e delle emissioni di CO2 di 36 g/km.

Non è tutto in quanto la sua trasmissione ibrida plug-in di ultima generazione dispone anche della trazione integrale che permette di affrontare al meglio neve, fango e ghiaccio. I tecnici di DS Automobiles hanno installato un motore elettrico sulla parte anteriore da 110 CV e un secondo uguale su quella posteriore sempre da 110 CV per permettere al SUV ibrido plug-in di raggiungere una potenza totale di 300 CV (220 kW) per una trazione ottimale anche sui terreni più difficili.

Inoltre, la Crossback può essere equipaggiata con il sistema intelligente Advanced Traction Control che regola la trazione delle ruote anteriori a seconda della superficie e dell’aderenza. Questa funzione opera automaticamente in modalità standard ma può essere impostata manualmente a seconda delle circostanze.

Grazie alla modalità full electric, la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 assicura un’autonomia fino a 58 km con una singola ricarica. Il SUV mette a disposizione cinque diverse modalità di guida che possono essere selezionate a seconda dell’ambiente o delle preferenze personali. Ad esempio, la modalità Electric consente di raggiungere una velocità massima di 135 km/h senza produrre emissioni di CO2.

In alternativa è possibile optare anche per quella Sport che ottimizza le prestazioni e il piacere di guida. La modalità Comfort garantisce un comfort eccezionale durante la guida grazie alle sospensioni DS Active Scan. Con 1568 immatricolazioni nel segmento dei C-SUV premium, la DS 7 Crossback è riuscita a crescere del 9,3% nel 2020 rispetto all’anno precedente, sebbene l’intero segmento abbia registrato un calo del 5,4%.

