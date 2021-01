AutoX avvia in Cina con FCA un servizio di robot taxi aperto al pubblico

AutoX, una start-up cinese specializzata nello sviluppo di veicoli autonomi, ha annunciato giovedì 28 gennaio 2021 di aver avviato un servizio di taxi robot senza operatore di sicurezza a Shenzhen. Questa è la prima implementazione di un tale servizio aperto al pubblico in Cina. La consociata di Alphabet Waymo ha anche implementato un servizio di robot taxi aperto al pubblico vicino a Phoenix, in Arizona.

A seguito di una partnership con Fiat Chrysler Automobiles (FCA), AutoX ha equipaggiato i minivan Chrysler Pacifica con telecamere, radar e Lidar e li ha dotati del suo sistema AI Driver. Questi sono i veicoli che compongono la sua flotta di veicoli. Per beneficiare di questo servizio chiamato Robot Taxi e salire a bordo di uno dei veicoli autonomi, è necessario registrarsi a un programma pilota. AutoX non specifica in quali parti della città possono viaggiare i suoi veicoli autonomi o il numero esatto di minivan autonomi in circolazione.

AutoX ha rilasciato un video che mostra come funziona il servizio: dopo aver prenotato la corsa, arriva il veicolo autonomo. Una volta a bordo, basta premere un pulsante per avviare il veicolo. In questo video vediamo il minivan spostarsi sull’altra corsia per evitare un camion parcheggiato sulla strada, rallentare e prendere le distanze per sorpassare una bicicletta quando un veicolo arriva nella direzione opposta o svoltare a un incrocio prestato da altri utenti.

