DS 3 Crossback E-Tense: il SUV elettrico elegante e tecnologico

DS Automobiles ha deciso di promuovere ancora una volta la sua DS 3 Crossback, questa volta in versione E-Tense, costruito sulla piattaforma E-CMP. A livello estetico, rispetto alla versione con motore endotermico, la DS 3 Crossback E-Tense non porta alcun cambiamento.

Le scelte stilistiche rimangono invariate come ad esempio l’accattivante firma luminosa dei fari, le forme romboidali ricorrenti, la pinna di squalo sulla carrozzeria tra il finestrino anteriore e quello posteriore e le maniglie delle portiere a scomparsa. Rispetto alla versione con motore a combustione interna manca ovviamente il terminale di scarico mentre lo sportellino presente sul lato sinistro nasconde una porta di ricarica che consente di caricare la batteria da 50 kWh.

DS 3 Crossback E-Tense: fino a 320 km di autonomia con una sola ricarica

La nuova DS 3 Crossback E-Tense pemrette di accedere senza problemi ai centri storici e alle zone a traffico limitato senza incorrere nel pagamento di multe. Sotto il cofano si nasconde un motore 100% elettrico in grado di sviluppare una potenza di 136 CV e 260 nm di coppia massima.

Il SUV full electric propone tre modalità di guida chiamate Eco, Normal e Sport e due soluzioni di recupero di energia prese direttamente dalle monoposto di Formula E. La modalità Normale simula il comportamento di un motore termico mentre quella Brake applica una decelerazione di 1,3 m/s².

La batteria da 50 kWh consente al SUV di percorrere fino a 320 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW, l’80% viene raggiunto in circa 30 minuti. In alternativa è possibile utilizzare una presa di corrente monofase oppure una Smart Wallbox a corrente trifase che permette una ricarica completa in 5 ore.

Gli interni offerti dalla DS 3 Crossback E-Tense sono in puro stile DS. Le bocchette dell’areazione, i pulsanti per abbassare i finestrini, i comandi dello schermo e altri dettagli richiamano lo stile a punta di diamante. Non mancano il display touch da 10.3 pollici posizionato al centro della plancia, il supporto Apple CarPlay e Android Auto e la leva del cambio che consente di gestire i due livelli della frenata rigenerativa.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI