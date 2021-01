Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee richiamate per un problema alla pompa del carburante

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) continua con la sua campagna di richiami iniziata il 4 dicembre 2019 con alcuni esemplari di Dodge Durango 2012 e 2013 e Jeep Grand Cherokee 2011, 2012 e 2013 a partire dal 1° febbraio 2020.

Il gruppo automobilistico italo-americano consiglia i proprietari dei veicoli interessati di programmare un appuntamento presso le concessionarie Dodge o Jeep in modo da effettuare le dovute analisi e, se necessario, la sostituzione gratuita del relè della pompa del carburante.

Dodge Durango e Jeep Grand Cherokee: FCA richiama alcuni esemplari per un guasto alla pompa del carburante

Come riportato nella prima fase della campagna di richiamo, è stato individuato un possibile guasto al relè della pompa che potrebbe non far avviare il motore e, in casi estremi, portare a un arresto imprevisto del veicolo in movimento, compromettendo le condizioni di guida e aumentando il rischio di collisione con potenziali danni materiali, fisici o addirittura mortali agli occupanti del veicolo o a terzi.

Il controllo verrà eseguito in seguito a un appuntamento al fine di evitare affollamenti presso le concessionarie così da rispettare le linee guida di sicurezza fornite dal Ministero della Salute. Per questo motivo è importante che il proprietario della Jeep Grand Cherokee o del Dodge Durango contatti il rivenditore personalmente per essere informato.

FCA afferma che il tempo di riparazione stimato è di circa 1 ora e 30 minuti. 764 esemplari del Durango sono coinvolti nel richiamo con numeri di telaio da 169582 a 691492 e 4379 unità della Grand Cherokee con numeri di telaio da 524644 a 529282. Con questa iniziativa, Stellantis vuole assicurare la massima soddisfazione dei propri clienti, garantendo qualità, sicurezza e affidabilità.

