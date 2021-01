Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio lascia a bocca aperta in un test di velocità

L’attuale gamma di Alfa Romeo proposta in Italia è costituita soltanto da Giulia e Stelvio. Infatti, sia la 4C che l’Alfa Romeo Giulietta non vengono più prodotte. Tuttavia, grazie alla nascita di Stellantis, il futuro della casa automobilistica di Arese si preannuncia molto interessante.

Innanzitutto, il posto della Giulietta sarà preso da un nuovo SUV chiamato Alfa Romeo Tonale che è stato oggetto di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane. Secondo i più recenti rumor, il Biscione potrebbe lanciare una versione più performante del Tonale che riprenderebbe la denominazione Quadrifoglio utilizzata su Giulia e Stelvio e anche sulla Giulietta.

Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio: un esemplare da 310 CV è stato portato sull’Autobahn

In merito a quest’ultima, vi proponiamo in questo articolo un nuovo video pubblicato su YouTube da AutoTopNL che ci ricorda le prestazioni offerte dall’Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio. Sotto il cofano della compatta ad alte prestazioni si nasconde un motore a quattro cilindri turbo da 1.75 litri in grado di sviluppare 240 CV di potenza e 340 nm di coppia massima.

L’intera potenza viene scaricata sulle ruote anteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. Da notare che il titolo del video riporta che questo esemplare eroga 310 CV, quindi potrebbe essere stato modificato. Il pilota di AutoTopNL ha portato la vettura su un tratto di autostrada tedesca dove non sono presenti limiti di velocità.

Il guidatore riesce a raggiungere una velocità massima di 244 km/h a bordo della Giulietta Quadrifoglio senza alcuna difficoltà. Al momento della presentazione ufficiale, la casa automobilistica di Arese affermava che l’auto era capace di superare i 240 km/h, oltre a scattare da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Parliamo di tempi sicuramente non al top ma bisogna considerare che sotto il cofano è presente solo un quattro cilindri da 1.75 litri.

L’Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio messa alla prova sembra essere un modello del 2014 o successivo in quanto possiamo vedere il sistema di infotainment Uconnect. Per scoprire maggiori informazioni sul test, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

