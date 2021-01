Questa Dodge Challenger SRT Hellcat ha un cambio manuale e oltre 1000 CV

Sono passati quasi sei anni dalla presentazione ufficiale della Dodge Challenger SRT Hellcat. Sotto il cofano è presente il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV. Questo propulsore è stato utilizzato su altri modelli di Stellantis come il più recente Durango SRT Hellcat o la Charger SRT Hellcat.

Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica statunitense, la muscle car impiega 3,6 secondi per scattare da 0 a 96 km/h ed è capace di completare il quarto di miglio in soli 10 secondi.

Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare del 2015 con 1030 CV è in cerca di una nuova casa

Rispetto alle altre varianti della Challenger, la Hellcat dispone di alcune caratteristiche che consentono di identificarla facilmente. Esempi sono i doppi estrattori d’aria posti sul cofano motore, lo splitter anteriore più grande, lo spoiler più alto posizionato sul cofano del bagagliaio e il badge Hellcat.

In questo articolo vi parliamo di un esemplare davvero particolare che è in cerca di una nuova casa. La Dodge Challenger SRT Hellcat in questione è un modello del 2015 con 40.000 km percorsi fino ad ora. In aggiunta, la muscle car è dotata di un cambio manuale a 6 rapporti e offre una potenza notevolmente superiore del modello originale. Il prezzo di 59.900 dollari (49.512 euro).

Secondo quanto dichiarato dal rivenditore, il precedente proprietario di questa Challenger Hellcat ha apportato diverse modifiche per incrementare le prestazioni della vettura. In particolare, sono stati installati impianto di scarico personalizzato, sistema di aspirazione in fibra di carbonio Legmaker, puleggia superiore Metco con rapporto 2.65 e iniettori da 1300 cc ed stata modificata l’unità di controllo motore.

Grazie a tutti questi cambiamenti, adesso la Dodge Challenger SRT Hellcat riesce a produrre 1034 CV e 1380 nm di coppia massima. Inoltre, il divertimento alla guida viene ulteriormente amplificato grazie alla presenza di una trasmissione manuale. L’auto viene fornita con una frizione McCloud Racing che dovrebbe essere in grado di supportare fino a 1200 CV, così come l’albero di trasmissione in alluminio DDS.

Il venditore ha sottolineato che soltanto 12.900 km sono stati effettuati con questa frizione, abbinata a un cambio corto Barton. A parte alcune modifiche esterne (come lo speciale page 1200 HP), tutto il resto sembra di serie.

