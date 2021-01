Ferrari 308 GT4 vale ancora tanto nonostante gli anni | Video

La Ferrari 308 GT4 è tra le vetture del cavallino rampante meno apprezzate di tutti i tempi. Il famoso tuner Magnus Walker, però, vuole far cambiare idea a tutte le persone che pensano questo attraverso un video in cui presenta sia la 308 GT4 che la Lamborghini Espada.

A differenza di quest’ultima, che è stata elogiata da diversi esperti del settore come Doug DeMuro, la Dino ha avuto meno fortuna. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la casa automobilistica modenese scelse di non mettere lo stemma del cavallino rampante sulla vettura per i primi tre anni di vita ma solo quello Dino.

Ferrari 308 GT4: la storica vettura di Maranello è in grado di dare ancora tanto

Nonostante fosse una vettura con motore centrale, la Ferrari 308 GT4 disponeva comunque di sedili posteriori. Ciò ha richiesto agli ingegneri di Maranello di aumentare il passo. Sotto il cofano si nasconde un motore V8 da 3 litri capace di sviluppare una potenza di 255 CV. Parliamo di circa 100 CV in più rispetto alla precedente Dino ma circa 100 CV in meno rispetto alla 365 GTB.

A parte i giudizi poco positivi, però, abbiamo di fronte la prima Ferrari di serie ad avere un V8 montato centralmente e la prima Ferrari con carrozzeria Bertone. Se ciò non bastasse, il telaio è stato realizzato con l’aiuto di Niki Lauda. Seppur non abbia il design più elegante ideato da Ferrari, ha aperto la strada ad alcune soluzioni estetiche utilizzate da Maranello negli anni successivi.

Inoltre, secondo Magnus Walker la 308 GT4 non è neanche cattiva da guidare. Se ciò non bastasse, rappresenta una delle poche soluzioni economiche per entrare a far parte del mondo Ferrari in quanto negli ultimi anni sono stati proposti all’asta esemplari con prezzi compresi fra 35.000 e 65.000 dollari.

Per scoprire maggiori informazioni sulla Ferrari 308 GT4, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

