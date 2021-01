Bugatti e Alfa Romeo hanno dominato le aste più costose del 2020

Il 2020 potrebbe essere stato un anno di grave declino finanziario, ma i ricchi sono rimasti ricchi e tutti hanno continuato a comprare grandi auto di lusso all’asta. Tra le 10 auto più costose che sono state messe all’asta lo scorso anno, Bugatti e Alfa Romeo hanno dominato la lista. Andrew Newton di Hagerty ha compilato la classifica di tutte quelle bellissime auto insieme alle descrizioni di ciò che le rende così grandi e di come è andata l’asta.

Più della metà della lista delle auto più costose vendute all’asta è assolutamente dominata dai modelli Bugatti prebellici. Tutte le prime cinque auto più costose erano Bugatti di prima del 1939. Hagerty ha anche rivelato che il 2021 è stato l’ultimo anno che così tante auto anteguerra erano tra le prime 10 auto più costose vendute per l’anno.

Bugatti Type 59 Sport del 1934: $ 12.666.600

Bugatti 57S Atalante del 1937: $ 10.433.965

Bugatti Type 55 Super Sport del 1932: $ 7.100.000

1928 Bugatti Type 35C: $ 5,224,483

Bugatti Type 55 Super Sport del 1931 di Figoni: $ 5,051,054

Stiamo parlando di alcune vetture davvero stupende, auto che hanno fatto la storia. La Type 35C del 1928, ad esempio, è stata iscritta alla Targa Florio e porta ancora lo strato di vernice con cui è uscita dal negozio. Il follemente costoso Type 59 del 1934 è stato letteralmente guidato da un re – e no, non sto parlando di Rene Dreyfus, il leggendario pilota del Gran Premio che lo ha portato alla vittoria al Gran Premio del Belgio. Sto parlando del re Leopoldo III del Belgio, che è stato uno dei cinque proprietari dell’auto dopo che la Bugatti si è ritirata dalle competizioni. Con il loro pedigree, non c’è da meravigliarsi che queste auto valessero una somma così considerevole.

L’unico altro marchio ad avvicinarsi al rivaleggiare con il dominio delle aste di Bugatti è stato Alfa Romeo, che ha venduto tre auto della serie BAT (Berlinetta Aerodynamica Tecnica). Sono state tutte vendute come set all’asta “A Contemporary Art Evening” di RM Sotheby perché queste auto sono davvero stupende. Sono stati annunciati solo due settimane prima dell’asta portando a casa $ 4.946.666 l’uno.

