Una nuova Alfa Romeo Giulietta sarebbe fondamentale per il rilancio del Biscione

Abbiamo ormai capito che Stellantis proverà a rilanciare Alfa Romeo per l’ennesima volta nella sua storia. Non è un caso che il nuovo amministratore delegato della casa automobilistica del Biscione è Jean-Philippe Imparato che negli ultimi 4 anni ha fatto davvero bene in Peugeot.

Questa scelta è la dimostrazione che il nuovo gruppo vuole davvero cambiare le cose in Alfa Romeo dopo le delusioni degli ultimi anni. A nostro avviso però per un vero rilancio dello storico marchio milanese non si può fare a meno di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

L’attuale Giulietta è uscita di produzione alla fine dello scorso anno. Per il momento non è prevista una nuova generazione della berlina compatta. Tuttavia siamo portati a credere che una delle prime novità che il nuovo amministratore delegato di Alfa Romeo Imparato comunicherà, sarà proprio il ritorno sul mercato di questo modello.

Una nuova Alfa Romeo Giulietta sarebbe un modello fondamentale nel rilancio del Biscione andandosi a collocare in un segmento di mercato che ancora oggi, nonostante i grandi cambiamenti a cui sta andando incontro il settore, continua ad avere una grande importanza in Europa.

Dunque una nuova Alfa Romeo Giulietta sfruttando piattaforme, tecnologie e motori del gruppo PSA, ma con uno stile inconfondibilmente Alfa Romeo potrebbe conquistare una fetta importante di consumatori in Italia e più in generale in Europa.

Quindi crediamo che Carlos Tavares non si farà sfuggire una simile occasione. Del resto è stato proprio il numero uno di Stellantis a dire che il suo gruppo utilizzerà le sue tecnologie, piattaforme e motori per dare origine ad un gran numero di modelli dei suoi 14 marchi.

A proposito dell’annuncio dell’arrivo sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta, siamo portati a credere che questo possa avvenire già nel corso dei prossimi mesi e comunque entro la fine del 2021.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulietta TCR in vendita presso una concessionaria Ferrari

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI