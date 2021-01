Una Jeep Wrangler 4xe super accessoriata costa oltre 67.000 dollari in USA

Jeep ha lanciato il configuratore online negli Stati Uniti per la nuova Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in. Questo tool permette agli utenti di costruire il loro modello ideale. Il primo passo consiste nel selezionare il colore esterno preferito del veicolo, anche se bisognerà pagare 245 dollari (201 euro) per una vernice diversa da quella bianca.

Inoltre, è possibile aggiungere la griglia Mopar e/o la fotocamera off-road integrata ai prezzi rispettivi di 325 dollari (266 euro) e 595 dollari (488 euro). I parafanghi in tinta con la carrozzeria costano 695 dollari (570 euro) mentre lo Sky One-Touch Power-Top altri 4095 dollari (3363 euro). I cerchi da 17” abbinati agli pneumatici off-road BFGoodrich vengono offerti come standard.

Jeep Wrangler 4xe: è online il configuratore ufficiale dedicato all’iconico fuoristrada ibrido plug-in

I sedili rivestiti in pelle, i tappetini per tutte le stagioni, il kit maniglie realizzato da Mopar e altri equipaggiamenti vengono offerti come optional. Basti pensare che la versione più accessoriata della Wrangler 4xe costa ben 67.630 dollari (55.550 euro). Parliamo di 15.935 dollari (13.088 euro) in più rispetto al prezzo di listino della Wrangler Rubicon 4xe e rende il SUV solo 1780 dollari (1462 euro) più economico di una Grand Cherokee SRT base e 2465 dollari (2024 euro) in meno di un Ram 1500 TRX.

Costruita nello stabilimento Jeep presente nell’Ohio, che è la fabbrica in cui vengono assemblate le altre versioni della gamma dell’iconico fuoristrada, la Jeep Wrangler 4xe è dotata di una batteria agli ioni di litio da 17 kWh che assicura un’autonomia massima di 40 km in modalità full electric. La potenza invece proviene da un motore turbo da 2 litri abbinato a due propulsori elettrici per un totale di 380 CV e 637 nm di coppia massima.

