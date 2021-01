Fiat 500: la gamma si rinnova anche nel Regno Unito per il 2021

In concomitanza con l’arrivo della versione 100% elettrica, Fiat ha annunciato il model year 2021 della Fiat 500 con motori endotermici anche nel Regno Unito.

La gamma adesso è composta esclusivamente dal nuovo propulsore benzina con tecnologia mild-hybrid da 1 litro con potenza di 70 CV e 92 nm di coppia massima mentre la 500X viene offerta con un propulsore da 1 litro non elettrificato da 118 CV oppure un’unità da 13 litri da 150 CV. La 500L, invece, ha ricevuto un motore da 1.4 litri con 95 CV di potenza.

Fiat 500: il model year dell’intera gamma è stato annunciato anche nel Regno Unito

La city car Fiat 500, il crossover Fiat 500X e la monovolume Fiat 500L sono disponibili in cinque allestimenti che promettono un’elevata quantità di equipaggiamenti offerti di serie. La versione Pop apre la gamma per tutti e tre i modelli, portando la nuova colorazione Arancio Sicilia e dei rivestimenti interni in blu.

I prezzi partono da 13.270 sterline (14.913 euro) per la 500, 19.860 sterline (22.319 euro) per la 500X e 18.030 sterline (20.263 euro) per la 500L. Al di sopra abbiamo l’allestimento Connect che aggiunge un nuovo sistema di infotainment, cruise control, sensori di parcheggio, volante sportivo, cerchi in lega da 15″ e fendinebbia sulla 500.

La Fiat 500X 2021, invece, dispone di vetri posteriori privacy, luci diurne a LED e tergicristalli sensibili alla pioggia mentre la 500L 2021 dispone di specchietti revisori esterni dello stesso colore della carrozzeria.

Un gradino più in alto della versione Connect abbiamo una divisione. Infatti, la Fiat 500 2021 più piccola riceve la variante Dolcevita realizzata su misura mentre 500X e 500L vengono offerte in versione Cross. La 500 Dolcevita parte da 15.000 sterline (16.857 euro) e aggiunge alcuni spunti estetici di ispirazione retrò tra cui un cruscotto in tinta con la carrozzeria, dettagli cromati e una livrea bicolore opzionale.

500X e 500L Cross, invece, offrono sedili con motivo mimetico e una serie di equipaggiamenti extra a un prezzo di partenza di 20.430 sterline (22.960 euro). Le tre Fiat 500 condividono l’allestimento Sport top di gamma che propone vernice grigia opaca opzionale e beige, cerchi performance e tecnologia interna in più. La casa automobilistica torinese inizierà ad accettare gli ordini nel Regno Unito dall’inizio di febbraio mentre le consegne seguiranno poco dopo.

