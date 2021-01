Per Autogrill aumento di capitale fino a 600 milioni? La multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia. Parliamo di un colosso presente in 31 Paesi con 60.000 dipendenti e 4.000 punti vendita tramite contratti di concessione. In autostrada e non solo: aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali. Edizione controlla il 100% di Schematrentaquattro che a sua volta detiene il 50,1% di Autogrill.

Per Autogrill aumento di capitale fino a 600 milioni: perché

Il consiglio di amministrazione di Autogrill propone ai soci un aumento di capitale in opzione fino a 600 milioni. Obiettivi (non sono indiscrezioni: questa è una nota del gruppo)?

Rafforzare la struttura patrimoniale del gruppo,

proseguire il percorso di crescita e innovazione del gruppo,

cogliere, con la massima tempestività, le eventuali opportunità offerte dal mercato (immaginiamo di acquisizione),

supportare i futuri investimenti.

Secondo passo: il cda sottoporrà all’assemblea degli azionisti del 25 febbraio la proposta di delega quinquennale a realizzare l’operazione. Target: concludere l’aumento entro il primo semestre 2021.

Edizione apprezza le mosse di Autogrill

Edizione ha espresso apprezzamento per la deliberazione adottata da Autogrill. Le motivazioni strategiche appaiono pienamente condivisibili. Edizione intende dotare la propria controllata Schematrentaquattro delle necessarie risorse finanziarie.

Pandemia di Covid e viaggi in auto: conseguenze

La mossa di Autogrill si inserisce in un contesto delicato. La pandemia di Covid ha morso i viaggi in auto e con altri mezzi, ha messo a dura prova il settore turistico, con ripercussioni pesanti sull’andamento delle attività di Autogrill. Meno si viaggia, meno ci si ferma in Autogrill. Nei primi otto mesi del 2020, i ricavi complessivi di Autogrill si sono attestati a 1,41 miliardi: erano 3,19 miliardi dello stesso periodo del 2019.

