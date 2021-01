Patenti scadute valide fino al 29 luglio 2021. Per il Covid, tutte le proroghe si allungano. Sulla base di diverse e recenti norme nazionali e dell’Unione europea, le patenti rilasciate in Italia con scadenza compresa tra 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono valide per circolare in Italia fino al 90° giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Morale: fino al 29 luglio 2021.

Patenti scadute valide fino al 29 luglio 2021: in emergenza

Se e quando lo stato di emergenza fosse prorogato, allora la validità si sposterebbe ancora più in là.

Ma attenzione: per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono valide per i 7 mesi successivi alla data di scadenza. Quindi, una cosa è viaggiare in Italia, un’altra in Ue.

Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Visita medica patente: che succede

La proroga per il rinnovo della patente vale anche per chi ha l’obbligo di visita in Commissione medica locale (CML) per patologie. Le patenti scadute prima del 31 gennaio 2020 non possono avere la validità prorogata, non hanno diritto ad alcun permesso provvisorio, non consentono di circolare.

Il rinnovo della patente è effettuato dai medici certificatori presso le ASL e le Commissioni mediche locali – CML (che dipendono dalla Regione), presso le agenzie di pratiche auto (che sono vigilate dalla Provincia/Regione) e presso alcuni studi medici privati.

Discorso a parte per chi ha subìto lo stop patente causa alcol o droga: era in attesa dell’esito della commissione medica? Aspetterà ancora. Niente patente valida, niente auto.

