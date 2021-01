Opel Corsa Individual debutta in Germania con potenza di 100 CV

Opel ha presentato nelle scorse ore in Germania una nuova edizione speciale della sua compatta chiamata Opel Corsa Individual. Disponibile per l’ordine direttamente online ad un prezzo di partenza di 23.890 euro, la vettura dispone di un motore benzina da 1.2 litri capace di sviluppare una potenza di 100 CV ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

La casa automobilistica tedesca sostiene che l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi e di raggiungere una velocità massima di 194 km/h. Inoltre, la Corsa Individual consuma mediamente 5,4/5,9 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP e produce 122/134 g/km di CO2.

Opel Corsa Individual: ecco la nuova edizione speciale della compatta tedesca

Sul mercato tedesco, la nuova Opel Corsa Individual va a scontrarsi direttamente con la Ford Fiesta ST che parte da 24.040 euro ma propone 200 CV di potenza, raggiunge una velocità massima di 230 km/h e impiega meno di 7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Le prestazioni potrebbero non essere il punto di forza della speciale Corsa ma a livello estetico ci siamo.

Esternamente abbiamo una carrozzeria nera con inserti rossi presenti su cerchi in lega leggera da 17”. Internamente troviamo sedili anteriori sportivi, pedali in alluminio, rivestimento del tetto in nero e una vasta gamma di equipaggiamenti.

La Corsa Individual si basa sulla corsa GS Line di fascia media e dispone di sedili anteriori e volante riscaldati, retrocamera, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, Bluetooth, smartphone integration, porte USB e luci esterne a LED.

Nel pacchetto dell’Opel Corsa Individual sono inclusi anche avviso di collisione frontale con frenata automatica d’emergenza, assistenza al parcheggio, rilevamento dei pedoni, riconoscimento dei segnali stradali, cruise control intelligente con limitatore di velocità, rilevamento di stanchezza del conducente e avviso di uscita dalla corsia.

