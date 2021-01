Il nuovo Jeep Grand Wagoneer non arriverà in Australia in quanto sarà prodotto soltanto con guida a sinistra. Christian Meunier, capo di Jeep Global, ha dichiarato recentemente che la casa automobilistica statunitense è molto impegnata nell’espansione della sua gamma di veicoli con guida a destra in mercati come quello australiano.

Tuttavia, in una recente intervista con un noto sito Web locale, Meunier ha affermato che il nuovo SUV di lusso di grandi dimensioni non potrà essere acquistato dai consumatori australiani.

Jeep Grand Wagoneer: il nuovo SUV di grandi dimensioni non sarà venduto in Australia

“Ovviamente Grand Wagoneer è un po’ un’eccezione per le sue dimensioni, per il potenziale, che è davvero difficile da giustificare perché gli altri mercati con guida a destra non sono realmente interessati. Non c’è mercato per quel prodotto a Tokyo, puoi immaginare, giusto? O a Londra?“, ha detto il responsabile.

Sebbene Jeep Australia venderebbe alcuni Jeep Grand Wagoneer senza troppi problemi, le potenziali vendite nel paese non sono sufficienti per giustificare i costi di ingegneria e quindi la conversione del veicolo alla guida a destra.

Il Grand Wagoneer è stato premiato in forma di concept lo scorso anno e arriverà sul mercato con l’obiettivo di ridefinire il termine premium in America. Basato sulla nuova piattaforma DT di Ram, il modello porterà con sé materiali di lusso, degli ampi display e spazio per sette persone a bordo. Per fortuna, la nuova Grand Cherokee L a tre file di sedili potrebbe colmare il vuoto in Australia lasciato dal Jeep Grand Wagoneer.

Meunier ha concluso il suo intervento dicendo: “Per ora, non è sul tavolo e penso che ci concentreremo sulla Grand Cherokee a tre file che è già un SUV piuttosto consistente e abbastanza grande. Penso che copriremo parte del mercato con questo prodotto che potenzialmente il Grand Wagoneer avrebbe potuto fare. Ma per il resto siamo estremamente impegnati a portare prodotti con guida a destra per ogni singola versione che ha senso portare in Australia, se c’è richiesta di mercato. Ovviamente il cliente è il re, giusto? Dobbiamo assicurarci che il cliente abbia un interesse in questo“.

