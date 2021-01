Gruppo Sermetra a tutto cloud per la compravendita di veicoli. Fatturato a 17 milioni di euro nel 2020 e investimenti nelle piattaforme tecnologiche. Parliamo di una società finanziaria, un polo che sviluppa servizi informatici e soluzioni di pagamento con sistemi evoluti. Sia per gli operatori professionali sia per i privati cittadini: il valore aggiunto nella gestione di tutte le pratiche automobilistiche. Ora, si punta a rendere più sicure le compravendite dei veicoli. Grazie alla tecnologia.

Gruppo Sermetra a tutto cloud e polizze

La scelta fatta alcuni anni fa dal Gruppo di sviluppare piattaforme in cloud si è rivelata vincente. Ha reso possibile la continuità operativa dei clienti anche durante la pandemia: titolari e dipendenti hanno potuto lavorare in modalità smart working, garantendo i servizi a migliaia di aziende.

Non solo. Si mitra all’attivazione di micropolizze tagliate in maniera sartoriale, dichiara Luca Andreoli, presidente e consigliere delegato del Gruppo. Come?

Perfezionando le piattaforme digitali per gli operatori professionali.

Ci sarà un un mix di strumenti informatici, assistenza qualificata e servizi innovativi.

Più l’integrazione di tutti i processi con strumenti di pagamento avanzati, grazie alla partnership con PayTipper-Enel X che consente di gestire il 10% di tutti i versamenti PagoPA del Paese.

Con Sermetra 2.700 agenzie di pratiche auto

Sermetra si conferma integratore di servivi per aziende che erogano servizi all’automotive: 3.400 imprese. Di cui:

2.700 agenzie di pratiche-auto,

400 autoscuole,

e 300 intermediari assicurativi.

Sempre più attiva PagoPA, la piattaforma per effettuare i pagamenti verso tutte le amministrazioni pubbliche. Con la digitalizzazione dei processi, come quelli legati al rilascio del Documento Unico di Circolazione, ovvero il documento che dal 1 gennaio 2020 ha sostituito la carta di circolazione e il certificato di proprietà.

