Ram 1500 TRX vs Ford F-150 Raptor: ecco un test sulla capacità di traino

Il 3 febbraio 2021, Ford presenterà ufficialmente la terza generazione del suo Ford Raptor. In attesa di conoscere ulteriori informazioni sul modello (se ad esempio utilizzerà un motore V8), in questo articolo vi proponiamo un test che coinvolge l’attuale F-150 Raptor con il suo V6 biturbo e il nuovo Ram 1500 TRX con Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Sebbene questa sfida sia tutta incentrata sulla capacità di traino, c’è molto di più. Ciascuna delle due auto disponeva di un rimorchio da oltre 2300 kg. I ragazzi di TFLtruck hanno portato i due pick-up americani lungo il percorso di Ike Gauntlet. Sia il Raptor che il TRX dovevano fronteggiarsi principalmente su un tratto di 12,9 km dell’interstatale I-70 tra i tunnel di Dillon, Colorado e Eisenhower/Johnson.

Ram 1500 TRX: TFLtruck ha messo alla prova la capacità di traino del nuovo pick-up

L’inclinazione del 7% ha fornito le condizioni perfette per mettere a dura prova i due modelli di Ram e Ford. Tutto è iniziato con un confronto del freno motore, con l’obiettivo di guidare utilizzando soltanto un pedale ed evitando il freno a pedale durante la discesa. Successivamente, il Raptor da 456 CV e il Ram 1500 TRX da 712 CV si sono affrontati in una corsa veloce, seguita da una parte in salita.

Forse la parte più interessante di questa comparazione è presente alla fine della clip di TFLtruck. Infatti, gli esperti hanno messo a confronto i dati sul consumo di carburante del Raptor e del TRX.

Utilizzando in maniera adeguata il pedale dell’acceleratore, il Ford F-150 Raptor dovrebbe assicurare dei consumi inferiori rispetto al pick-up Hellcat e ciò ovviamente è dovuto al motore molto diverso presente sotto il cofano. Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sul confronto vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

