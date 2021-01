Jeep Compass 2021: trapelati alcuni dettagli prima del lancio in India

Il nuovo restyling della Jeep Compass è pronto per essere messo in vendita in India il 27 gennaio. Prima del suo lancio, però, sono stati condivisi in rete nelle scorse ore ulteriori dettagli sulle varianti e sulle caratteristiche. La foto trapelata sembra provenire da una presentazione interna e riporta che la Compass sarà offerto in cinque allestimenti: Sports, Longitude, Limited, Limited (O) ed S.

Tuttavia, nell’immagine è presente anche una dichiarazione di non responsabilità secondo cui le funzioni potrebbero variare dopo il lancio ufficiale. Secondo i dettagli trapelati, la variante Sports entry-level della Jeep Compass 2021 disporrà di serie delle seguenti caratteristiche: cerchi in lega da 17”, fari a LED, antenna a pinna di squalo e tergicristallo posteriore con antiappannante.

Jeep Compass: ecco alcuni dettagli emersi sul nuovo restyling

Il SUV proporrà anche una pulsante di avvio/arresto automatico, rivestimenti in tessuto nero di alta qualità, quattro alzacristalli elettrici, nuovo display touch da 8.4 pollici per il sistema di infotainment Uconnect, supporto Apple CarPlay e Android Auto, impianto audio composto da quattro altoparlanti e aria condizionata manuale.

A livello di caratteristiche di sicurezza, la nuova Compass avrà due airbag, ABS con EBD, telecamera posteriore, freno di stazionamento elettronico, quattro freni a disco con ABS e altro ancora. Non mancheranno caratteristiche come il controllo della trazione e l’assistenza alla partenza in salita.

Oltre alle funzionalità proposte dall’allestimento Sports, la Compass Longitude dovrebbe aggiungere il sistema Start & Stop tramite pulsante, interni in Sky Grey, quadro strumenti con display TFT da 7 pollici, sei altoparlanti e fendinebbia a LED.

Passando alla versione Limited, abbiamo sedile del guidatore regolabile a 12 vie con funzione memoria, specchietto retrovisore interno elettrocromico, fari automatici, cerchi in lega e tergicristalli sensibili alla pioggia. Questa variante proporrà anche rivestimenti in pelle Mckenz, cerchi in lega da 18”, luci posteriori a LED e piastra paramotore anteriore.

Come suggerisce il nome, l’allestimento Limited (O) aggiunge alcuni optional alla versione precedente come doppio tetto apribile panoramico, sistema Uconnect con display più grande da 10.1 pollici e portellone elettrico.

Infine, abbiamo la top di gamma Jeep Compass S che porta con sé una serie di comfort di qualità premium come un impianto audio Alpine composto da nove altoparlanti, fotocamera a 360°, sedili anteriori ventilati, rivestimenti in pelle nera, ricarica wireless per smartphone compatibili e schermo da 10.25 pollici per il sistema di infotainment. Non mancheranno neanche illuminazione ambientale, sedile elettrico per il passeggero anteriore, portellone elettrico e fari a LED.

Il nuovo restyling della Jeep Compass sarà offerto in sette colorazioni chiamate Exotic Red, Magnesio Grey, Minimal Grey, Bright White, Brilliant Black, Galaxy Blue e la nuova Techno Green. Sotto il cofano, il SUV continuerà ad offrire il motore benzina MultiAir da 1.4 litri e il propulsore diesel Multijet da 2 litri, abbinato a un cambio manuale a 6 marce o 9 rapporti e una trasmissione automatica DCT a 7 velocità.

