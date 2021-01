FCA Mexico dice addio: al suo posto Stellantis

Dopo l’annuncio delle trattative in corso tra Gruppo FCA e Gruppo PSA per formare un’alleanza globale, oggi entra in vigore la società che porta il nome Stellantis. Questo vale ovviamente anche in Messico. La divisione messicana di Fiat Chrysler ha avvertito che d’ora in poi, il nome di FCA México viene sostituito da Stellantis México, dando il via a una serie di cambiamenti che sicuramente vedremo nei prossimi anni.

Vale la pena ricordare che la presenza dei marchi di FCA Mexico che ora compongono Stellantis México rimane la stessa e in più si aggiungono quelli di Peugeot México, che rimarrà indipendente ma ora sotto la protezione di questa nuova alleanza.

Questa fusione coinvolge direttamente il Messico. Essa infatti dovrebbe portare all’arrivo di nuovi marchi nel Paese, situazione che chiaramente non è stata confermata ma che potrebbe essere una possibilità percorribile per i prossimi anni. Ricordiamo che Stellantis è composta da 14 marchi, compresi quelli già noti in Messico: Jeep, Dodge, Chrysler, Mopar, RAM, FIAT, Alfa Romeo e Peugeot, oltre a quelli che non sono commercializzati in Messico come Citroen, DS e Opel , per citarne alcuni.

