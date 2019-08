FCA Mexico festeggia la produzione del pick up RAM numero 4 milioni

24 anni dopo l’inizio delle attività, lo stabilimento Fiat Chrysler Truck Assembly di Derramadero ha celebrato la produzione di 4 milioni di unità della Ram, in particolare una Ram 2500 Limited 2019 con motore diesel 6,7 litri Cummins. Attualmente, 5.400 lavoratori lavorano in questo centro ad alta produzione.

Raggiungere una cifra così importante è stato possibile grazie alla forza lavoro qualificata e rinomata in tutto il mondo, che si distingue per la produzione di prodotti che soddisfano i più alti standard di qualità e che hanno ricevuto i più importanti riconoscimenti nel settore automobilistico, come Truck of Texas (ottenuto più di quattro volte), Best Technology e l’eccezionale Truck of the Year, di Motor Trend. Un evento così importante è stato celebrato dalla famiglia FCA con un evento in cui si sono incontrati supervisori, leader, dipendenti e rappresentanti della FCA Mexico Workers Union.

Carlos Rivera, Vice President of Manufacturing di FCA Mexico, ha dichiarato che “I veicoli assemblati in Messico sono un riflesso della passione, della consegna e dell’impegno con cui ogni dipendente lavora. Sono quelli che con il loro duro e continuo lavoro hanno permesso di raggiungere questa cifra. ” Oggi, oltre 5.400 lavoratori assemblano i modelli Ram 1500 Classic e Heavy Duty (2500, 3500, 4000, 4500 e 5500). La flessibilità di questo impianto consente di generare oltre 170 mila versioni. I pick-up di Ram assemblati in questo stabilimento vengono esportati in oltre 30 paesi.