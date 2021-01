Ecco l’elegante Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, by Garage Italia

L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio rappresenta la quint’essenza delle prestazioni applicate ad un SUV. Con la recente personalizzazione di Garage Italia appare ancora più aggressivo e prestante, se ce ne fosse bisogno. Il SUV del Biscione ospita infatti sotto al suo cofano l’incredibile V6 da 2,9 litri di cilindrata biturbo capace di erogare 510 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia. Una vera istituzione in fatto di SUV sportivi, elemento fondante di una strategia che in casa Alfa Romeo vede oggi proprio lo Stelvio prevalere in termini di vendite.

Garage Italia stavolta ha personalizzato proprio un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, senza però strafare, mantenendo una concreta eleganza sia dentro che fuori ma grazie ad una colorazione dalla tonalità ricercata non manca la sensazione di trovarci di fronte ad una vettura fortemente dinamica e certamente sportiva.

Esclusività e livrea unica

Come per tutti i prodotti di Garage Italia, anche lo Stelvio Quadrifoglio presenta elementi esclusivi e particolarità uniche, oltre al fatto di rappresentare una vera e propria edizione limitata. Rimane però statica la denominazione che Garage Italia non ha voluto minimante intaccare, così come non esistono particolari variazioni al design esterno già decisamente azzeccato.

Lo Stelvio Quadrifoglio di Garage Italia è stato però oggetto di una completa riverniciatura esterna che ora prevede una piacevole livrea Blu Scuro realizzata con elementi pastello e opaca di matrice BASF. Una sottolineatura che rimanda alle sportive che furono. C’è poi una caratteristica fascia bicolore azzurra e bianca che percorre lo Stelvio Quadrifoglio su tutta la sua lunghezza e sulla parte bassa delle fiancate: lo stesso azzurro viene adoperato anche sulle pinze dei freni e all’interno dell’abitacolo.

Proprio all’interno si fa largo uso di una pregevole Pelle Nappa blu e Alcantara azzurra con i due sedili anteriori Sparco sportivi e profilati realizzati in fibra di carbonio. Le cinture di sicurezza sono invece rosse e richiamano il logo Garage Italia posto sul poggiatesta. Anche il volante prevede ora un pregevole rivestimento in Alcantara in tinta con i sedili. Rimane quindi il piacevole impianto di scarico Akrapovic realizzato facendo largo uso di carbonio e titanio. Non è nota l’identità del cliente che come si legge sui social di Garage Italia ha richiesto che l’obiettivo fosse “quello di dare alla vettura un nuovo look, sia per gli interni che per gli esterni, secondo un’estetica sportiva e una combinazione di colori che ricreano l’effetto di una livrea di ispirazione racing”.

