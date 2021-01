Jeep Grand Cherokee 2021: i modelli Overland e Summit non verranno più proposti in USA

La settimana scorsa, Jeep ha presentato al pubblico la Jeep Grand Cherokee L di quinta generazione con tre file di sedili. La nuova variante debutterà effettivamente come model year 2021 mentre quella a due file arriverà più tardi quest’autunno come modello 2022.

Ciò permetterà alla casa automobilistica americana di continuare a produrre l’attuale Grand Cherokee 2021 a due file fino a questa estate all’interno dello stabilimento di Jefferson. Alcune fonti vicine a Mopar Insiders, però, hanno dichiarato che il marchio di FCA ridurrà lentamente la produzione degli attuali modelli WK2 nel corso del model year.

Jeep Grand Cherokee: gennaio sarà l’ultimo mese in USA per poter acquistare gli allestimenti Overland e Summit

Ad esempio, gennaio sarà l’ultimo mese di disponibilità per poter ordinare gli allestimenti Overland e Summit della versione WK2 negli Stati Uniti. Entrambi i modelli si posizionano al top della gamma della Jeep Grand Cherokee mentre Jeep continuerà a produrre le versioni della gamma WK2 basate più sulle prestazioni e sul carico.

Al posto di Overland e Summit di quarta generazione, Jeep ha già mostrato i modelli sostitutivi appartenenti alla gamma WL75. L’attuale Grand Cherokee Summit propone sedili in pelle Natura-Plus e un rivestimento del cruscotto in pelle scamosciata, oltre a finiture in legno a poro aperto.

Il pacchetto opzionale Signature Fully-Wrapped Leather propone sedili in pelle laguna e pannello strumenti, portiere, plancia centrale, vano portaoggetti e bracciolo rivestiti in pelle. Visto che le vendite della Jeep Grand Cherokee WK2 in versione Overland e Summit termineranno questo mese, sarà l’ultima possibilità per gli acquirenti statunitensi di ordinarli.

