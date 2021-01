Polizza su misura basata sulla condotta di guida: dubbi. Chi stabilisce quale sia il modo di stare al volante in sicurezza? La compagnia, tramite algoritmi, mi controlla grazie alla scatola nera: se sono buono, bravo, prudente, non a rischio incidenti, mi fa una Rc auto bassa. Se invece sono cattivo, imprudente a rischio sinistri, mi propone una garanzia Rca alta. Questa la base di partenza. Da qui in poi, è tutto discutibile.

Polizza su misura basata sulla condotta di guida: cosa non quadra

In un mercato Rca perfettamente libero, le compagnie hanno il diritto di fare quello che vogliono. Io ho diritto di rifiutare certe Rca basate sulla condotta di guida. Infatti, come spiega la Carta di Bologna capitanata da Federcarrozzieri, i dubbi sono leciti.

La questione, sotto il profilo tecnico, è annosa ed è stata oggetto di plurime disposizioni legislative. I report della scatola nera sono usati, come ampiamente preannunciato, anche al fine di determinare il costo del premio ponendolo asseritamente in relazione allo stile di guida del mezzo.

L’adozione della black box fa sorgere nuovi problemi perché il criterio della “condotta di guida” è per sua natura indeterminato e arbitrario.

Obbligo di dare un preventivo Rc auto

Proprio tale indeterminatezza consentirebbe una sostanziale elusione dell’obbligo a contrarre mediante l’uso della leva tariffaria. Cioè? Tu sei imprudente, ti propongo una Rca annuale di 10.000 euro. Se non l’accetti, comunque io assicurazione ti ho fatto la proposta rispettando le normative.

Tutto questo è difficilmente verificabile anche in sede di controlli da parte dell’organo di vigilanza, ossia l’Ivass.

A margine, dice la Carta, sconcertante appare la leggerezza con cui si è inteso costituire un Grande Fratello dove dovranno affluire tutti i dati relativi alla circolazione di milioni di auto. Nessuno ha pensato alle conseguenze epocali della costituzione di una tale banca dati?

