La polizza Rc auto giusta è senza penali. La legge Concorrenza 2017 non vuole franchigie o scoperti: il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno. Se va dal carrozziere indipendente, di fiducia, che conosce, il carrozziere libero come lui, allora ha diritto a farsi dare tutti i soldi dalla compagnia. Nel caso vada dal carrozziere convenzionato con la compagnia (il quale lavora ai prezzi imposti dall’assicurazione), le cose non cambiano. Massima e totale libertà per l’automobilista che si rivolge al carrozziere di Federcarrozzieri di Davide Galli, che riunisce gli indipendenti: nessuna franchigia in euro né scoperto in percentuale sul danno.

La polizza Rc auto giusta è senza penali: per la concorrenza

Un ragionamento molto semplice per un mercato moderno ed europeo: se tutti i carrozzieri, indipendenti e vincolati, lavorano alle stesse identiche condizioni, allora c’è concorrenza vera. Vince il carrozziere più bravo sul mercato, non il carrozziere che parte in vantaggio per via dell’assenza di penali.

Risarcimento limitato all’automobilista: impossibile

La natura extracontrattuale del danno in Rc auto rende inammissibile ogni limitazione contrattuale al risarcimento, come rammenta la Carta di Bologna capitanata da Federcarrozzieri. Con la polizza Rca non si contrae una garanzia diretta per i danni, ma un’assicurazione per la responsabilità civile regolata dal codice (articolo 1917): copre obbligatoriamente (articolo 122 Codice assicurazioni) il proprietario/conducente di un veicolo per le conseguenze dannose che il mezzo può arrecare a terzi in occasione della circolazione.

Si resta in attesa del contratto unico. Il modello Rca standard. Dovrebbe partire il 30 aprile 2021. Finalmente, visto che la legge è del 2012. Quasi 10 anni di incredibile attesa per un contratto identico fra le compagnie: risarcimento integrale, zero penali, nessuna franchigia né scoperto sulle riparazioni di qualsiasi carrozziere. La vittoria della libertà e della libera concorrenza.

