Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition arriva nelle concessionarie USA

A novembre dello scorso anno, Ram ha presentato un’edizione molto speciale del suo popolare pick-up off-road Power Wagon. Rendendo omaggio all’originale Power Wagon del 1946, il Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021 è l’ultimo Power Wagon moderno che aggiunge funzionalità premium mai offerte prima d’ora.

Nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha iniziato a consegnare i primi esemplari della 75th Anniversary Edition alle concessionarie locali. Il nuovo 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition aggiunge diverse caratteristiche al Power Wagon standard.

Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition: i primi esemplari iniziano ad arrivare nelle concessionarie USA

Esempi sono impianto audio premium Harman & Kardon con 17 altoparlanti, cerchi da 17”, presa di alimentazione ausiliaria da 115V e inverter da 400W, controllo automatico dei fari abbaglianti, luci di retromarcia ausiliarie montate a specchio, tappetini anteriori e posteriori, sedile del passeggero anteriore con regolazione elettrica a otto vie, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sedili della seconda fila riscaldati, illuminazione interna a LED, tergicristalli sensibili alla pioggia, ingresso senza chiave in prossimità del veicolo, sistema di avvio remoto e tanto altro ancora.

Fra le caratteristiche esclusive abbiamo il badge Power Wagon 75 Years of Service sulle portiere, una griglia nera a rete con logo RAM in lettere maiuscole e con finitura gunmetal, grafica del portellone posteriore e rock rails con gradini. La 75th Anniversary Edition si distingue per altri modelli della gamma Power Wagon anche per i fari a LED premium con cornici scure e illuminazione a LED e una serie di nuovi cerchi da 17” in una colorazione alluminio.

All’interno, il Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021 dispone di un rivestimento in pelle premium Mountain Brown con sedili avvolgenti e logo Power Wagon 75, oltre a inserti nelle portiere, nel cruscotto nella plancia centrale. Presente anche il popolare sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici e navigatore.

Il pacchetto aggiunge ulteriori 11.715 dollari (9659 euro) al Power Wagon di livello medio. Questo parte da 66.945 dollari (55.200 euro) negli Stati Uniti e da 75.675 dollari canadesi (49.142 euro) in Canada. Tutti i modelli sono disponibili solo nella versione Crew Cab e con motore Hemi V8 da 6.4 litri con potenza di 416 CV a 5600 g/min e 581 nm a 4000 g/min.

Accanto all’otto cilindri troviamo un cambio automatico ZF 8HP75 a 8 marce. L’esemplare del Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition 2021 presente in foto si trova presso una concessionaria in Florida.

