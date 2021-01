Alfa Romeo: con Stellantis arriva un’auto sportiva?

A pochi giorni dalla nascita di Stellantis si rincorrono le voci su quello che accadrà alla gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni. Si dice che con la nascita del nuovo gruppo, quarto al mondo per fatturato, alcune auto che per il momento erano state accantonate potrebbero tornare in auge. Tra queste si parla anche del possibile arrivo di una vettura sportiva che potrebbe rappresentare una sorta di legame tra la futura gamma di Alfa Romeo in cui troveranno spazio diversi SUV e il suo glorioso passato fatto di auto sportive.

Forse con Stellantis la gamma di Alfa Romeo nei prossimi anni si potrebbe arricchire con un’auto sportiva in edizione limitata

A proposito di questo modello si dice anche che il nome della futura sportiva di Alfa Romeo potrebbe essere Montreal, 6C, 8C o semplicemente Coupè. Inoltre si dice anche che l’auto in questione potrebbe nascere in collaborazione con Maserati e arrivare sia in versione coupe che Spyder.

Altra voce che gira con insistenza è quella secondo cui tale auto arriverà sul mercato in edizione limitata. Del resto non avrebbe senso lanciare sul mercato un’auto di questo tipo che comunque avrà un prezzo abbastanza elevato con una produzione di massa. Entro la fine del 2021 quando arriverà il nuovo piano industriale di Alfa Romeo sapremo se davvero ci sarà spazio per un simile modello nella gamma della casa automobilistica del Biscione nei prossimi anni.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo 6C Concept: ecco come sarebbe la coupé sportiva del Biscione

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI