Bosch è la prima industria carbon neutral dal 2020

Il cambiamento climatico resta la più grande minaccia per l’umanità e deve avere la massima priorità sulle future azioni. In occasione dell’apertura del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Bosch ha tenuto una conferenza stampa virtuale in cui ha parlato proprio di questo problema.

Michael Bolle, membro del board, Chief Digital Officer e Chief Technology Officer del gruppo tedesco, ha dichiarato: “Vivendo dallo scorso anno una crisi sanitaria abbiamo avuto la possibilità di riflettere sul significato più ampio di ‘Inventato per la vita’ che è lo slogan del Gruppo. Semmai, concentrarsi sulla minaccia esistenziale globale derivante dalla pandemia ha rafforzato la nostra determinazione a fare la nostra parte nell’affrontare un rischio ancora più grande che tutti noi dobbiamo affrontare: il cambiamento climatico. Questo è il motivo per cui riteniamo particolarmente importante continuare a dare l’esempio e portare avanti i nostri sforzi globali di sostenibilità, anche di fronte all’attuale incertezza economica. Dopo tutto, mentre l’azione per il team costa denaro, non fare nulla costerà ancora di più“.

Bosch: il gruppo tedesco vuole intensificare ancor di più le sue azioni per combattere l’inquinamento

Oltre un anno e mezzo fa, Bosch aveva annunciato l’intenzione di rendere tutte le sue sedi aziendali neutrali al carbone entro la fine 2020. Secondo Bolle questa promessa è stata mantenuta, diventando la prima impresa industriale globale a raggiungere tale obiettivo. Ciò significa che le 400 sedi di Bosch presenti in tutto il mondo non lasciano più un’impronta di carbonio e ciò sarà presto confermato dalla relazione di un revisore indipendente.

“Per rendere possibile questo abbiamo applicato quattro strategie: aumentare l’efficienza energetica, espandere la produzione di energia rinnovabile, procurare più elettricità verde e compensare le emissioni di CO2 che non erano evitabili. È una conseguenza logica della nostra strategia a lungo termine“, ha proseguito il CTO dell’azienda.

Attualmente, Bosch sta spostando l’attenzione verso una sfida ancora più grande ossia quella dell’azzeramento delle emissioni dell’intera catena del valore, dalle merci che vengono acquistate fino allo smaltimento dei prodotti.

Bosch vuole ridurre del 15% le emissioni lungo l’intera catena del valore entro il 2030

“Le emissioni da queste fonti a monte e a valle sono 100 volte maggiori rispetto alle emissioni delle nostre sedi al momento in cui abbiamo annunciato il nostro obiettivo di neutralità del carbonio. Entro il 2030, il nostro obiettivo è ridurre del 15% queste emissioni lungo l’intera catena del valore“, ha commentato il dirigente.

Questo dato rappresenta l’obiettivo che il gruppo tedesco ha concordato con l’iniziativa Science-Based Targets, una partnership internazionale istituita per facilitare un’azione rapida per il team nel settore privato.

“Due anni fa abbiamo lanciato la nostra campagna ‘Like a Bosch’ proprio qui al CES. Bene, lo stiamo facendo di nuovo. L’ultima puntata della serie invita tutti a vivere in modo sostenibile ‘Like a Bosch’ e unirsi a noi nella lotta al cambiamento climatico. Come mostriamo nella campagna, i nostri stessi prodotti sono al centro dei nostri sforzi per la sostenibilità“, ha dichiarato Bolle.

I sistemi di riscaldamento all’avanguardia di Bosch assicurano un risparmio in termini di CO2

Grazie ai sistemi di riscaldamento all’avanguardia sviluppati da Bosch è possibile aiutare le singole famiglie a risparmiare 2,5 tonnellate di CO2 all’anno soltanto in Germania. Inoltre, le lavastoviglie Bosch dispongono della tecnologia Zeolith e assicurano un risparmio energetico fino al 20%.

“Le nostre lavatrici aiutano le persone a risparmiare acqua. I nostri utensili elettrici durevoli sono dotati di una tecnologia di gestione energetica intelligente che ne aumenta la durata e aiuta le persone a ridurre i rifiuti elettronici. E nel nostro core business della mobilità, la nostra vasta gamma di soluzioni e servizi aiuta le persone a ridurre la loro impronta di carbonio. Qui stiamo lavorando a una visione dei prodotti per la mobilità che, se impiegati, non possono avere alcun impatto negativo sul team globale e sulla qualità dell’aria urbana. Per perseguire la nostra visione, stiamo sviluppando una gamma completa di soluzioni di propulsione, dai motori a combustione a quelli elettrici a batteria fino alle celle a combustibile, per muovere qualsiasi cosa, dalle e-bike ai camion“, ha precisato Michael Bolle.

Rispetto a qualsiasi altra azienda presente nel settore automobilistico, Bosch è sicuramente un passo avanti grazie al suo ampio portfolio di prodotti. Il dirigente ha concluso il suo intervento dicendo: “Fin dall’inizio abbiamo iniziato ad applicare le nostre conoscenze e una grande quantità di risorse finanziarie per aiutare la mobilità elettrica a raggiungere una svolta. Solo lo scorso anno, Bosch ha investito oltre 500 milioni di euro in elettromobilità. I nostri componenti della trasmissione elettrica sono presenti in oltre 1,5 milioni di veicoli in tutto il mondo. Dai propulsori ai sistemi di sterzo ai freni, abbiamo nel nostro portfolio tutti gli elementi per l’elettrificazione“.

