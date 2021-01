Leasys lancia i nuovi CarCloud Quadrifoglio e CarCloud Abarth 595

L’arrivo dell’anno nuovo porta grandi novità nella famiglia di Leasys CarCloud, il primo abbonamento all’auto in Italia, che si arricchisce con l’arrivo di CarCloud Quadrifoglio e CarCloud Abarth 595, due nuove ed esclusive formule che uniscono mobilità, stile made in Italy e performance sportive.

Con Leasys CarCloud Quadrifoglio sarà possibile scegliere tra Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, due prestigiosi modelli dal perfetto connubio tra alte prestazioni e tecnologia, per oltre 1000 CV di potenza complessivi considerando il potente motore V6 da 510 CV che equipaggia entrambe. A questo si aggiunge inoltre CarCloud Abarth 595, con cui è possibile prenotare una Abarth 595 e vivere un’esperienza col brivido dello Scorpione.

Entrambe le due nuove formule CarCloud, pensate per clienti privati e liberi professionisti, permettono di prenotare l’auto scelta e ritirarla dopo 48 ore in uno dei Leasys Mobility Store abilitati. Per abbonarsi basta effettuare l’iscrizione su Amazon, al costo di 249 euro, e convertire online il voucher d’iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. Con l’acquisto del voucher sarà possibile guidare in abbonamento una Alfa Romeo Giulia o Stelvio Quadrifoglio a 1.599 euro al mese, mentre l’Abarth 595 sarà disponibile a 499 euro al mese. Gli abbonamenti potranno essere rinnovati mensilmente fino a un massimo di 12 mesi e avranno una durata minima di 30 giorni, passati i quali potranno essere disdetti senza penalità.

Continua inoltre l’ampliamento della flotta green di Leasys CarCloud, il servizio di auto in abbonamento già scelto da oltre 10mila clienti in Italia: presentata la nuova offerta CarCloud Mild Hybrid, con le versioni ibride di Panda, 500 e Ypsilon (a 279€ al mese). L’offerta si affianca al rilancio dei vari pacchetti di CarCloud, a partire da CarCloud Electric 500e (a 399€ al mese), dedicato alla Nuova 500 elettrica, passando per CarCloud Giulia & Stelvio (a 699€ mensili), CarCloud Adventure con Jeep Renegade e Compass (469€) e CarCloud 4xe Plug-in Hybrid (a 499€).

Confermate inoltre le formule top seller: CarCloud City con 500, Panda e Ypsilon (a 249€), CarCloud Metropolis con 500X, 500L e Tipo (a 379€) e CarCloud Pro con i due van di Fiat Professional, Doblò e Fiorino (a 399€).

