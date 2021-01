Peugeot Belgio: il salone dell’auto solo per te

Nonostante la particolare situazione sanitaria, gennaio rimane un mese importante per il settore automobilistico in Belgio. Peugeot apre le porte dei suoi showroom per presentare ogni giorno a gennaio le ultime innovazioni. In un ambiente a prova di covid, i clienti potranno scoprire la gamma Peugeot elettrica, ibrida o termica:

Nuova PEUGEOT e-208, Auto dell’anno 2020

Nuova PEUGEOT e-2008

Nuove PEUGEOT 3008, 3008 HYBRID e HYBRID4

Nuova PEUGEOT 5008

Nuovo PEUGEOT e-Expert, International Van of the Year 2021

Nuovo PEUGEOT e-Traveller

Nuove PEUGEOT 508 e 508 SW HYBRID

I clienti possono visitare lo showroom virtuale su www.peugeot.be oppure possono anche scoprire la nuova 508 Peugeot Sport Engineered, il modello di serie più performante mai prodotto dal marchio, che sarà lanciato ufficialmente nella prima metà dell’anno. Peugeot ha celebrato il suo 210 ° anniversario il 26 settembre 2020, diventando così il marchio automobilistico più antico del mondo.

CONDIZIONI DEL MOTOR SHOW 2021 in Belgio

Nonostante le circostanze specifiche, Peugeot offre eccezionali condizioni da Salone dell’automobile su tutta la gamma e per tutti i clienti a gennaio. Ecco una breve panoramica:

Clienti privati:

– Condizioni vantaggiose su tutta la gamma

– Il PEUGEOT MOBILITY PACK offre vantaggi fino a € 3.000

– Bonus di permuta fino a € 2.000.

– Peugeot Stretching: APR interessante da 0,00% a 0,99% – offerta soggetta a condizioni specifiche.

Clienti professionali: i clienti professionali beneficiano anche delle “condizioni da salone

dell’auto “: – Fifty fifty: riduzione del 50% sul 100% delle opzioni,

– bonus per il salone dell’auto fino a € 2.000 sulle autovetture,

– stock bonus a 2.000 euro sui veicoli commerciali.

