Fiat Chrysler leader in Brasile nel 2020

In un anno segnato da una pandemia senza precedenti, che ha destabilizzato i mercati di tutto il mondo e portato importanti impatti sull’economia del pianeta, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha avuto modo di fare un bilancio positivo in Brasile per il 2020. Il gruppo ha guidato il mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, con 433,6 mila unità vendute e una quota di mercato del 22,2%.

Il principale responsabile di questi numeri, ovviamente, è ancora il marchio Fiat, che ha registrato 321.700 veicoli venduti nel 2020, con una quota di mercato del 16,5%. Da segnalare però la crescita del marchio Jeep, piuttosto significativa avendo superato il livello dei 110mila veicoli immatricolati, raggiungendo con ciò il 5,7% di quota di mercato.

È interessante notare che i dati presentati venerdì da FCA indicano una grande crescita nell’ultimo mese del 2020, con dicembre che ha portato a 54.800 veicoli immatricolati, 39.700 unità del marchio Fiat e 14.900 del marchio Jeep. Questa quantità rappresenta il miglior mese di vendita per questi due marchi in tutto il 2020, inclusi gennaio e febbraio (cioè prima della pandemia).

In qualità di leader delle vendite e con due marchi forti nel mercato brasiliano, Fiat Chrysler ha anche inserito quattro dei suoi modelli nell’elenco dei dieci veicoli più venduti in Brasile nel 2020. Si tratta di: il pick-up Fiat Strada (oltre 80mila unità vendute), Fiat Argo (66mila), Jeep Renegade (57mila) e Fiat Toro (54mila).

“Il lancio della nuova Fiat Strada e il rebranding del marchio ci hanno portato risultati eccezionali, portando Fiat alla leadership di mercato nell’ultimo trimestre con una quota del 18% e posizionando tre vetture nella classifica dei dieci veicoli più venduti del Brasile”, spiega Herlander Zola, direttore del marchio Fiat per le operazioni commerciali in America Latina e Brasile.

