DS Automobiles registra un aumento delle vendite in Italia nel 2020

DS Automobiles ha chiuso il 2020 in Italia con una crescita molto interessante grazie al consolidamento delle vendite della sua gamma e al successo del lancio della DS 3 Crossback.

In particolare, il marchio di PSA ha registrato un aumento delle immatricolazioni pari al 5,6% rispetto al 2019, con 4723 unità vendute in totale. Inoltre, DS Automobiles ha rilevato una crescita della quota sul mercato premium che è passata dall’1,33% registrato nel 2019 al 2% del 2020. Con questi numeri, il brand francese si conferma come l’unico del segmento premium e multienergie in crescita del mercato.

DS Automobiles: le immatricolazioni sono aumentate del 5,6% nel 2020 rispetto al 2019 in Italia

Questi risultati sono stati raggiunti grazie anche al grande lavoro fatto sulla qualità percepita dal cliente, sia in fase di acquisto che in quella del post-vendita. La casa automobilistica francese ha registrato un 95,3% di clienti pienamente soddisfatti nella fase di vendita e un 92,7% in quella post-vendita. Parliamo, rispettivamente, di un aumento dello 0,3% e dell’1,3% rispetto al 2019.

I risultati commerciali del 2020 rappresentano un grande passo in avanti nell’affermazione di DS Automobiles in Italia. Ciò avviene principalmente grazie alla DS 7 Crossback che ha rappresentato il 58% delle vendite complessive con 2722 esemplari immatricolati. Un altro grande contributo è arrivato anche dalla DS 3 Crossback che ha fatto registrare una crescita del 47% rispetto allo scorso anno, con oltre 2000 immatricolazioni.

Le versioni elettriche e ibride plug-in della gamma E-Tense hanno rappresentato il 18% del totale delle vendite del brand francese in Italia. Il 2021 vedrà DS Automobiles continuare lo sviluppo della propria gamma con l’arrivo di due veicoli fondamentali: DS 9 E-Tense e DS 4.

Francesco Calcara, amministratore delegato di DS Automobiles, ha detto: “I risultati del 2020 sono il frutto del lavoro di team che il brand ha svolto assieme alla rete esclusiva dei DS Store, unita alla qualità assoluta dei modelli della nostra gamma e ai servizi innovativi che siamo stati è in grado di offrire ai nostri clienti, grazie a una costante innovazione, necessaria per dettare il passo in un anno così difficile. Il 2021 sarà un anno di consacrazione per il nostro brand, grazie a due lanci fondamentali e allo spirito di innovazione che ci permetterà di continuare a guidare il cambiamento per il brand e per il mercato premium“.

