FCA: oltre 46.000 veicoli sono stati venduti in Canada nel quarto trimestre del 2020

Dopo aver analizzato le vendite ottenute negli Stati Uniti e in Italia, in questo articolo vedremo i numeri registrati da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Canada. In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano ha chiuso il quarto trimestre del 2020 con 46.495 veicoli venduti.

Parliamo di un aumento del 5% rispetto ai 44.427 esemplari consegnati nel quarto trimestre del 2019. Nonostante le sfide di mercato legate al coronavirus, FCA Canada ha concluso il 2020 con immatricolazioni aumentate del 6% rispetto all’anno precedente.

FCA: le vendite sono aumentate del 6% nel 2020 in Canada nonostante il coronavirus

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha dichiarato: “Mi congratulo con la nostra rete di concessionarie per il lavoro fatto e la dedizione in un anno molto difficile. Hanno affrontato ogni sfida a testa alta e con tanta positività, mettendo al primo posto la sicurezza dei nostri clienti e del loro personale. L’aumento della quota di mercato al dettaglio è una prova positiva che questo era e continua ad essere l’approccio giusto“.

Per il quarto trimestre del 2020, Jeep ha mostrato le sue potenzialità con un aumento delle vendite del 16% con 16.000 veicoli venduti rispetto ai 13.767 del Q4 2019. In particolare, sia il Gladiator che la Wrangler hanno stabilito dei record trimestrali, con vendite cresciute del 54% e del 20% rispettivamente. Per l’intero 2020, invece, le immatricolazioni del Jeep Gladiator sono aumentate del 130% con 4481 esemplari venduti rispetto ai 1950 del 2019.

Il quarto trimestre dello scorso anno ha visto anche aumentare le vendite di Chrysler, esattamente del 36%. Pure Dodge e Alfa Romeo hanno registrato un aumento delle immatricolazioni, rispettivamente del 13% e del 24%.

Il primo trimestre 2021 sarà molto importante per FCA in quanto arriveranno nuovi prodotti quali Ram 1500 TRX, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Wrangler Rubicon 392, il nuovo restyling del Dodge Durango e quello della Chrysler Pacifica.

