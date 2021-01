FCA chiude il 2020 in USA con oltre 1,8 milioni di veicoli venduti

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha venduto 499.431 veicoli nel quarto trimestre e 1.820.636 in tutto il 2020, nonostante i vari problemi causati dal coronavirus. Le vendite al dettaglio nel trimestre sono aumentate dell’1% in gran parte grazie a Jeep, Ram e Alfa Romeo.

In particolare, Ram ha conquistato il suo miglior mese, in termini di vendite al dettaglio, a dicembre da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2010 come brand autonomo. Il Jeep Gladiator ha registrato ancora una volta un aumento delle immatricolazioni nell’ultimo trimestre in quanto le vendite totali sono aumentate del 23% a 20.552 esemplari. In tutto il 2020, invece, le immatricolazioni del popolare pick-up sono cresciute del 94% a 77.542 unità.

FCA: le vendite negli Stati Uniti sono aumentate grazie a Ram, Jeep e Alfa Romeo

Alfa Romeo ha concluso il 2020 con vendite totali nell’ultimo trimestre pari a 6093 veicoli. Parliamo di un aumento del 23%. In tutto il 2020, invece, sono state vendute 18.586 unità (+2% rispetto al 2019). Nel complesso, le vendite complessive negli Stati Uniti sono diminuite dell’8% mentre quelle dell’intero anno del 17%.

La maggior parte del calo è derivato dalla diminuzione degli ordini provenienti dalle flotte, in particolare dalle società di autonoleggio che continuano a fare i conti con la pandemia.

Jeff Kommor, responsabile vendite di FCA USA, ha dichiarato: “Il lavoro svolto dai nostri concessionari è stato davvero sorprendente date le sfide che hanno dovuto affrontare quest’anno. Il quarto trimestre ha fornito un forte trampolino di lancio verso il 2021. Guardando al futuro, prevediamo un anno entusiasmante che includerà una varietà di nuovi veicoli. Solo nel primo trimestre, arriveranno Ram 1500 TRX, Jeep Wrangler 4xe, Jeep Wrangler Rubicon 392, il nuovo restyling del Dodge Durango e quello della Chrysler Pacifica“.

La produzione del nuovo Ram 1500 TRX è iniziata a dicembre presso lo stabilimento di Sterling Heights, nel Michigan. Nello stesso mese, il nuovo pick-up ad alte prestazioni è stato nominato vincitore del concorso MotorTrend Truck of the Year, segnando il terzo anno consecutivo in cui Ram è riuscita a vincere l’ambito premio. È iniziata a dicembre anche la produzione della Wrangler 4xe ibrida plug-in presso l’impianto di Toledo, nell’Ohio.

“Gli indicatori economici puntano nella giusta direzione per l’inizio del 2021. I prezzi del petrolio rimangono bassi e i consumatori hanno accesso al credito“, ha concluso Kommor.

