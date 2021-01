Tesla Model S con V8: ecco gli ultimi progressi del progetto | Video

Il mese scorso abbiamo parlato di un progetto molto particolare in fase di realizzazione da parte di Rich Rebuilds. Si tratta di una Tesla Model S equipaggiata da un motore V8 a combustione interna preso da una Chevrolet Camaro del 2010.

Scorrendo i vari video pubblicati sul suo canale YouTube ufficiale, possiamo vedere chiaramente che Rich Rebuilds ama trasformare vecchi rottami e materiali destinati al riciclaggio in diversi tipi di veicoli.

Tesla Model S: Rich Rebuilds continua a lavorare sul suo particolare progetto

Per il suo ultimo progetto, lo youtuber sta utilizzando tre Model S demolite e il motore V8 sovralimentato da 6.2 litri di una Chevrolet Camaro SS del 2010 perfettamente funzionante. Il risultato di questa fusione sarà la prima Tesla equipaggiata da un motore a combustione interna.

Anziché dare nuova vita a un’auto classica installando un propulsore elettrico, Rich Rebuilds ha voluto fare esattamente il contrario. Non vediamo l’ora di vedere come andrà a finire questo progetto e soprattutto vedere in azione la Tesla Model LS in pista. Immaginiamo lo stupore dei fan della casa automobilistica americana se la Model S con motore V8 riuscisse a battere una Model S Performance 100% elettrica nel quarto di miglio.

La clip presente dopo la galleria fotografica, pubblicata nelle scorse ore da Rich Rebuilds, ci mostra gli ultimi progressi compiuti nel progetto. In breve, il V8 della Camaro è stato installato con successo sotto il cofano della Tesla Model S.

Tuttavia, questo sembrerebbe essere il lavoro più facile in quanto la berlina a zero emissioni dovrà ricevere diverse modifiche dato che Tesla non ha mai lanciato un’auto con motore endotermico.

