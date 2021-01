Questa Ferrari F12berlinetta all’asta ha 91.000 dollari di optional

Nonostante l’arrivo sul mercato della 812 Superfast, la Ferrari F12berlinetta rimane ancora una vera e propria supercar ad alte prestazioni in grado di regalare molte emozioni. Questo fantastico esemplare è stato realizzato verso la fine del 2013 e dispone di una combinazione di colori davvero unica che si dice abbia aumentato il prezzo di 51.000 dollari (41.623 euro) a 407.532 dollari (332.609 euro).

Inoltre, l’auto ha circa 92.000 dollari (75.086 euro) soltanto di optional. Esternamente, la F12berlinetta in questione è rivestita nella bellissima colorazione Bianco Fuji ed è abbinata a un abitacolo in pelle marrone Iroko con cuciture bianche a contrasto. Anche i tappetini sono in ottime condizioni in quanto la supercar italiana ha percorso meno di 9655 km.

Ferrari F12berlinetta: un bellissimo esemplare in Bianco Fuji sarà battutto all’asta il 23 gennaio

La potenza proviene da un motore V12 aspirato da 6.3 litri abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione posteriore. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari F12berlinetta è capace di sviluppare una potenza di 740 CV a 8250 g/min e 690 nm di coppia massima disponibile a 6000 g/min e con linea rossa a 8700 g/min.

Anche per gli standard odierni, questa vettura è ancora parecchio veloce con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,5 secondi. Inoltre, la velocità massima supera i 340 km/h. Questa bellissima F12berlinetta sarà battuto all’asta WorldWideAuctioneers Scottsdale il 23 gennaio alle 19:00 (ora italiana) ad Auburn.

