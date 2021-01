Una Dodge Viper modificata affronta una Corvette ZR1 | Video

La drag race che vi proponiamo in questo articolo vede a confronto una Dodge Viper modificata e una Chevrolet Corvette C7 ZR1 presumibilmente stock. Sneaky Snakes, il proprietario della Viper, ha deciso di modificare la sua vettura implementando sotto il cofano una serie di nuove componenti. Inoltre, recentemente lo youtuber ha messo a confronto la sua Viper con diversi avversari.

Sneaky Snakes si è imbattuto in una C7 ZR1 bianca mentre guidava lungo l’autostrada. Il proprietario della Corvette ha affermato che il suo esemplare è completamente stock. Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato dallo stesso youtuber, possiamo vedere le due vetture mentre si sfidano in una gara.

Dodge Viper: un esemplare modificato sfida una Corvette C7 ZR1 stock

Sotto il cofano della Chevrolet troviamo un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare 766 CV di potenza. Il pilota della Viper afferma che il proprietario della Corvette C7 ZR1 non avrebbe utilizzato tutto il potenziale del suo veicolo. Bisogna considerare, inoltre, che la Dodge Viper di quinta generazione in questione è oltre 113 kg più leggera della ZR1 di serie.

Il V10 nascosto sotto il cofano dispone di un kit 550ci da 9.01 litri, un nuovo impianto di scarico e altro ancora. Quest’ultimo dispone di collettori a tubo lungo. Utilizzando un carburante a 93 ottani, il motore di questa Dodge Viper modificata ora è in grado di produrre fino a 732 CV sulle ruote.

Il pacchetto aerodinamico ZTK della Corvette ZR1, con il grosso alettone posteriore, sicuramente non aiuta durante questo tipo di gare. Da menzionare il vantaggio della Chevrolet che riguarda il cambio poiché sembra avere uno automatico a 8 velocità rispetto a quello manuale a 7 rapporti presente sulla Viper.

Per maggiori informazioni sulla drag race condotta da Sneaky Snakes, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

