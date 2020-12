Auto elettriche: le vendite in Europa sono triplicate a novembre

Continua la crescita senza precedenti delle auto elettriche in Europa. A novembre è stato raggiunto un altro record mensile in termini di vendite e questo è soltanto l’inizio di ciò che vedremo a dicembre, che solitamente è il mese più importante dell’anno. EV Sales Blog riporta 166.255 nuove immatricolazioni di vetture elettriche e ibride plug-in, ossia il 198% in più rispetto a quando registrato a novembre 2019.

Il segmento EV è riuscito a conquistare una quota di mercato pari al 16%. Parliamo di numeri sicuramente interessanti se consideriamo che il mercato automobilistico europeo è sceso in generale del 14%.

Auto elettriche: le vendite in Europa sono aumentate del 198% a novembre 2020

Entrando più nello specifico, EV Sales Blog riporta che le vetture elettriche a batteria e i modelli ibridi plug-in hanno raggiunto quasi la parità a novembre in quanto entrambe le categorie hanno conquistato una quota di mercato dell’8%.

In particolare, sono state registrate 83.512 nuove immatricolazioni di BEV – Battery Electric Vehicle – (+182%) e 82.743 nuove immatricolazioni di PHEV (+217%). Parlando del periodo gennaio-novembre 2020, in Europa sono state vendute quasi 1.085.000 nuove auto plug-in, pari al 10% del volume totale di questa percentuale e il 5,4% sono auto elettriche a batteria. Visti gli ultimi dati registrati a novembre, il 2020 dovrebbe chiudersi con oltre 1,25 milioni di EV venduti.

Parlando dei modelli più immatricolati in Europa a novembre, abbiamo in prima posizione la Renault Zoe con 9953 esemplari immatricolati (di cui 7231 in Germania e Francia) e si piazza sempre al primo posto da inizio anno fino a novembre con oltre 83.000 unità vendute.

In seconda posizione c’è la Volkswagen ID.3 con 8496 esemplari immatricolati mentre è il sesto modello elettrico più venduto da inizio anno. Chiude il podio la Hyundai Kona Electric con 5375 unità vendute mentre nel cumulato mantiene il terzo posto. La Tesla Model 3 ha registrato il suo quarto miglior risultato del mese con 5014 esemplari venduti mentre si piazza al secondo posto da inizio anno con oltre 63.000.

La quinta vettura plug-in e il primo PHEV è la Mercedes A 250 e con 4517 unità vendute. Nella classifica spiccano anche la nuova Fiat 500 Elettrica con circa 1285 unità vendute e la Jeep Compass 4xe con 1466.

