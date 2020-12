Fiat Chrysler è solo l’ultimo produttore di auto ad investire a Detroit

Fiat Chrysler (FCA) è solo l’ultimo produttore automobilistico a investire ulteriormente in progetti a Detroit lavorando con membri della comunità e funzionari della città. “L’impegno di FCA nei confronti di Detroit va oltre le nostre strutture”, ha dichiarato Ron Stallworth, responsabile degli affari esterni di FCA in un comunicato stampa . “Il nostro futuro collettivo sarà definito da come collaboriamo per trasformare i nostri quartieri e siamo solo all’inizio”.

Come parte dell’annuncio, 400.000 dollari dei fondi donati andranno all’Impact Neighbourhood Fund per progetti di miglioramento nei quartieri di Chandler Park, West End e Riverbend. Gli altri $ 285.000 andranno alla Chandler Park Conservancy, che assisterà l’organizzazione senza scopo di lucro nella costruzione della prima piazza di educazione ambientale basata sulla comunità di Detroit.

“Sappiamo tutti che una comunità che non investe in se stessa è una comunità in difficoltà”, ha affermato Jay Henderson, presidente della Riverbend Association e del 5 ° distretto per le relazioni comunitarie del dipartimento di polizia di Detroit, un gruppo di comunità associazioni e block club situati nel 5 ° distretto. “Questo tipo di investimento finanziario da parte di FCA aiuterà a far ripartire i progetti necessari. Dopo anni di abbandono economico, questo è il colpo al braccio di cui abbiamo bisogno “.

“Insieme, con Fiat Chrysler, stiamo aiutando ad affrontare le disuguaglianze dei servizi del parco tra i parchi urbani e suburbani”, ha aggiunto Alex Allen, presidente e CEO di Chandler Park Conservancy. “Il progetto sostiene la nostra triplice linea di fondo, offrendo vantaggi sociali, ambientali ed economici ai residenti dell’est. FCA ci sta consentendo di completare la nostra visione per questo spazio “.

L’investimento nell’Eastside di Detroit non è il primo atto di investimento a Detroit per Fiat Chrysler, poiché la casa automobilistica ha anche lavorato per investire in quanto segue:

$ 4 milioni per costruire un percorso di istruzione e carriera per studenti e residenti con la creazione di una Manufacturing Career Academy presso la Southeastern High School

5,8 milioni di dollari in finanziamenti statali per lo sviluppo e la formazione della forza lavoro

1,8 milioni di dollari per il programma di sussidi per la riparazione della casa

1,4 milioni di dollari per vari progetti ambientali in tutto il lato est

Mentre Detroit si lascia il 2020 alle spalle, il 2021 dovrebbe vedere una continuazione di questo spirito di investimento comunitario e supporto per le più grandi imprese e società di Detroit.

