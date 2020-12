Ram 2500 Power Wagon 2021 debutta in tre allestimenti

Il Ram 2500 Power Wagon 2021 continua ad essere il pick-up off-road di produzione più capace sul mercato nordamericano. Con le sue caratteristiche uniche come le sospensioni, i differenziali anteriori e posteriori bloccabili, la barra antirollio collegabile e altro ancora, il Power Wagon offre le capacità off-road avanzate che non si trovano in altri pick-up da 3/4 tonnellate.

Con il nuovo model year, la casa automobilistica americana offre per la prima volta tre varianti in modo da accontentare più persone. L’allestimento Tradesman offre capacità ed equipaggiamenti off-road a un prezzo conveniente. Inoltre, è possibile scegliere uno dei 13 colori aggiuntivi al costo di 600 dollari (489 euro).

Ram 2500 Power Wagon: debutta in Nord America il model year 2021

Il pacchetto Tradesman Power Wagon aggiunge cerchi da 17” in nero opaco, assale con rapporto di 4.10, paraurti anteriore e posteriore luminosi, verricello elettrico anteriore, fendinebbia anteriori, ammortizzatori anteriori e posteriori ottimizzati per le prestazioni, sistema Hill Descent Control, ganci traino, protezione per piastra paramotore, assali anteriori e posteriori Tru-Lok, pneumatici LT285/70R17D OWL All-Terrain e tanto altro ancora. Il pacchetto è disponibile al costo aggiuntivo di 7995 dollari (6516 euro) al Ram 2500 Power Wagon Tradesman 2021. Quest’ultimo parte da 50.240 dollari (40.952 euro).

Coloro che cercano un look più aggressivo e ulteriori comfort, allora possono optare per il 2500 Power Wagon standard. Esternamente, abbiamo un aspetto simile al Ram 1500 Rebel con alcune caratteristiche che rendono omaggio al Macho Power Wagon del 1979. A bordo troviamo dei sedili con battistrada in rilievo e logo Power Wagon ricamato sui poggiatesta e illuminazione esterna a LED.

È possibile aggiungere il pacchetto Power Wagon Level 2 Equipment Group per avere più caratteristiche. Fra queste abbiamo sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sistema di avvio remoto, alette parasole con specchietti di cortesia illuminati, apriporta universale per garage, presa di alimentazione ausiliaria da 115V e inverter da 400W, impianto audio Alpine con nove altoparlanti e subwoofer, controllo automatico della temperatura, luce di retromarcia ausiliarie montata a specchio, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, illuminazione interna a LED e molto altro ancora.

Questo pacchetto è disponibile a un prezzo aggiuntivo di 5795 dollari (4723 euro). Il Ram 2500 Power Wagon 2021 di fascia media parte da 55.230 dollari (45.019 euro) negli Stati Uniti e da 67.690 dollari canadesi (43.172 euro) in Canada.

La verà novità del MY 2021 è la versione 75th Anniversary Edition

Una novità assoluta per il model year 2021 del pick-up è l’introduzione della versione 75th Anniversary Edition. Questa edizione speciale celebra i 75 anni dall’originale pick-up Power Wagon da 3/4 tonnellate.

Il nuovissimo allestimento aggiunge impianto audio Harman & Kardon premium con 17 altoparlanti, presa di alimentazione ausiliaria da 115V e inverter da 400W, cerchi da 17”, controllo automatico dei fari abbaglianti, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, specchietti esterni con funzione memoria, tappetini anteriori e posteriori, sedile passeggero anteriore con otto regolazioni elettriche, sedili anteriori riscaldati, sedili della seconda fila riscaldati, illuminazione interna a LED e molto altro ancora.

Il Ram 2500 Power Wagon 75th Anniversary Edition può essere facilmente riconosciuto attraverso l’esclusivo badge Power Wagon 75 Years of Service, la griglia frontale a rete con logo RAM in lettere maiuscole e gunmetal e altro ancora. Il pacchetto 75th Anniversary Edition è disponibile per ulteriori 11.715 dollari (9548 euro).

Tutti i Ram 2500 Power Wagon 2021 sono disponibili solo nella versione Crew Cab e con motore Hemi V8 da 6.4 litri che produce 416 CV a 5300 g/min e 582 nm di coppia massima a 4000 g/min, abbinato al cambio automatico ZF 8HP75 a 8 marce.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI