Questa Ferrari F40 ha cambiato sound grazie allo scarico Tubi

La Ferrari F40 è una delle supercar più collezionabili presenti in circolazione in quanto sono stati costruiti poco più di 1300 esemplari. Si tratta di una vettura davvero speciale che si distingue principalmente per le sue linee cuneiformi. Sebbene sia un’auto da collezione e soprattutto costosa al giorno d’oggi, non tutte le unità sono uguali.

Ad esempio, la F40 proposta in questo articolo è dotata di un impianto di scarico aftermarket prodotto usando l’Inconel 625. Questa speciale lega viene utilizzata nel campo nucleare ed è una miscela di nichel, cromo e altri materiali. L’elevata resistenza offerta dall’Inconel 625 gli permette di resistere a temperature fino a 982 °C.

Ferrari F40: un bellissimo esemplare con scarico Tubi si diverte in autostrada

Questa speciale Ferrari F40 è dotata di uno scarico Tubi che gli permette di erogare un sound ben diverso da quello originale. Se ciò non bastasse, la supercar rende l’esperienza di guida ancora più coinvolgente grazie al cambio manuale.

Nel video presente in fondo all’articolo, pubblicato su YouTube da Gercollector, possiamo apprezzare la vettura mentre si diverte in autostrada e nei tunnel. Anche se il proprietario non menziona eventuali modifiche al motore V8 biturbo con l’installazione di questo scarico, è probabile che i numeri originali siano stati superati.

La F40 è uscita dello stabilimento di Maranello con 478 CV e 577 nm di coppia massima. L’otto cilindri da 2.9 litri è stato abbinato a un paio di turbocompressori IHI. Parliamo della stessa azienda giapponese che fornisce a Dodge i compressori da 2.4 e 2.7 litri per le sue muscle car Hellcat, Redeye, Super Stock e Demon.

Secondo i dati ufficiali forniti dal cavallino rampante, la Ferrari F40 disegnata da Pininfarina impiega 4,1 secondi per scattare da 0 a 100 km/h mentre la velocità massima raggiunta è di 324 km/h. Per quanto riguarda il prezzo, l’esemplare più costoso battuto all’asta nel 2020 ha raggiunto la somma di 1,6 milioni di dollari.

