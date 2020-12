Jeep Grand Cherokee 2022: ecco un accurato progetto digitale

Il prossimo anno debutterà sul mercato uno dei modelli più attesi nella fascia top. Stiamo parlando della Jeep Grand Cherokee 2022 (WL). Il popolare SUV della casa automobilistica americana è stato avvistato già diverse volte su strada.

Addetti ai lavori sostengono che il debutto ufficiale del veicolo potrebbe essere stato ritardato un po’ ma comunque dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Questo perché l’inizio della produzione è fissato per marzo 2021. Prendendo in considerazione le recenti foto spia trapelate su Internet, il noto sito Web russo Kolesa ha realizzato un paio di render in cui ci mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della nuova Grand Cherokee.

Jeep Grand Cherokee 2022: Kolesa ci mostra in render come potrebbe essere il design finale del SUV

Le due immagini ci mostrano in modo dettagliato la tre quarti anteriore e posteriore del SUV di segmento E. I due render rivelano alcune caratteristiche che possiamo notare anche nelle recenti foto spia. Jeep starebbe cercando di inserire una griglia frontale con dimensioni simili a quella utilizzata da Ram ma in realtà alla fine ne avrà una molto simile, a livello estetico, a quella del Grand Wagoneer.

Sulla parte posteriore notiamo dei fanali a LED più stretti. La nuova Jeep Grand Cherokee immaginata da Kolesa dispone di un corpo lungo che fa ipotizzare la presenza di tre file di sedili all’interno.

Sappiamo che la gamma della nuova generazione del veicolo includerà anche una versione ibrida, molto probabilmente costituita dal motore Hemi V8 da 5.7 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque che aggiunge 16 CV e 66 nm ai numeri erogati dal propulsore endotermico.

Sicuramente, la casa automobilistica americana rinnoverà anche la versione Trackhawk della Jeep Grand Cherokee 2022, magari usando la versione dell’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri utilizzata sui modelli Redeye o Super Stock della Dodge Challenger.

