Ram 1500 Big Horn North Edition 2021 debutta in Nord America

In vista dell’inizio della stagione invernale, Ram ha deciso di lanciare in Nord America il popolare pacchetto North Edition dedicato al suo Ram 1500 2021 in versione Big Horn Crew Cab. Il pick-up in edizione speciale ha riscontrato un enorme successo negli Stati Uniti e in Canada ed è uno dei pacchetti più popolari nelle regioni settentrionali degli USA.

Per il mercato statunitense, il pacchetto North Edition è disponibile su tutti i modelli del Ram 1500 Big Horn Crew Cab 2021. La versione North Edition fonde l’aspetto del pacchetto Sport Appearance e le capacità del pack 4×4 Off-Road Group.

Ram 1500 Big Horn North Edition 2021: la speciale edizione del pick-up arriva in Nord America

Fra le caratteristiche incluse di serie troviamo decalcomania 4×4 North, specchietto retrovisore esterno con oscuramento automatico, paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria, paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria con gradini, assale posteriore con bloccaggio elettronico, tappetini in gomma anteriori e posteriori, ammortizzatori anteriori heavy duty, ruota di scorta a grandezza naturale, griglia frontale in tinta con la carrozzeria, sistema Hill-Descent Control, ganci traino, specchietti ripiegabili elettricamente e pneumatici Falken Wildpeak A/T LT275/65R18C OWL On / Off-Road con cerchi in lega di alluminio standard da 18” oppure Falken Wildpeak A/T 275/55R20 OWL All-Terrain con cerchi in lega di alluminio da 20” disponibili come optional.

Per coloro che sono alla ricerca di funzionalità aggiuntive possono aggiungere il pacchetto Protection Group dal costo di 395 dollari (322 euro). Questo porta con sé nuovi sospensioni anteriori, serbatoio del carburante, piastra paramotore e scatola dello sterzo. Il pacchetto North Edition richiede al cliente di dotare il proprio Ram 1500 Big Horn del pacchetto Big Horn Level 2 Equipment Group.

Questo include presa di alimentazione ausiliaria da 115V, presa di alimentazione ausiliaria posteriore sempre da 115V, controllo automatico della temperatura, specchietto retrovisore esterno con oscuramento automatico, specchietti esterni riscaldati con chiusura elettrica, display TFT a colori da 7 pollici per il quadro strumenti digitale, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, sedile del conducente con regolazione a otto via e tanto altro ancora.

Il 1500 Big Horn Crew Cab North Edition 2021 è disponibile negli Stati Uniti a un prezzo di partenza di 46.985 dollari (38.393 euro). Sotto il cofano della versione North Edition è presente il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque oppure è possibile optare per l’Hemi V8 da 5.7 litri, l’Hemi V8 da 5.7 litri con eTorque o l’EcoDiesel V6 da 3 litri.

L’esemplare del Ram 1500 Big Horn Crew Cab North Edition 2021 presente in foto si trova presso una concessionaria a Cincinnati, nell’Ohio.

