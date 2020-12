La Peugeot 2008 originale continua ad essere venduta: ecco dove

La prima generazione di Peugeot 2008, nonostante abbia detto addio in Europa da tempo, sta vivendo una seconda vita “piacevole”, in mercati come l’Argentina o il Sud Africa. Se viaggiamo in Sud Africa, scopriremo che questo modello della casa del leone è offerto con due finiture, Allure e GT-Line (la più completa), associate al motore benzina 1.2 THP turbo, con 110 CV di potenza.

Inoltre, sebbene la trazione ricada sempre sull’asse anteriore, si può scegliere tra un cambio manuale o automatico con convertitore di coppia EAT6, entrambi a sei rapporti. Il suo prezzo? Da 374.900 rand, che equivalgono a circa 21.000 euro. Questa cifra è simile a quella con cui la nuova Peugeot 2008 parte nel nostro mercato, esclusi gli sconti promozionali.

Altra cosa è quanto accade con la Peugeot 2008 in Argentina, dove il prezzo di attacco parte da 1.711.700 pesos argentini, che al cambio attuale si aggirano intorno ai 16.900 euro.

Naturalmente, una menzione a parte richiede il mercato cileno, dove l’auto parte da 13.490.000 pesos cileni, l’equivalente di circa 15.200 euro. Tuttavia, in quel paese è già arrivato il nuovo 2008, ponendo fine alla storia del modello ” classico “.

