Auto elettriche: l’assicurazione costa meno delle tradizionali in UK

I proprietari di auto elettriche pagano 90 sterline (100 euro) in meno di assicurazione nel Regno Unito rispetto a coloro che sono possessori di una vettura con motore a combustione interna. Quest’informazione emerge da uno studio condotto da CompareTheMarket.com il quale ha rilevato che i premi assicurativi medi per gli EV costano notevolmente meno rispetto a quelli per i veicoli alimentati a benzina o diesel.

Secondo la ricerca di CompareTheMarket, il costo assicurativo medio per i conducenti di veicoli elettrici nell’ultimo anno si attesta a 629 sterline (698 euro), ossia 89 sterline (98 euro) in meno rispetto al costo medio di una polizza assicurativa per un’auto a benzina o diesel, che arriva a costare 718 sterline (796 euro).

Auto elettriche: uno studio ha riscontrato un costo inferiore dell’assicurazione rispetto ai modelli tradizionali

Se ciò non bastasse, i prezzi dell’RCA per gli EV sono stati ancora più bassi nel 2020, toccando le 592 sterline (657 euro) ad aprire 2020. Tuttavia, il costo medio dell’assicurazione per le auto elettriche ha raggiunto il picco a dicembre 2019, salendo a 691 sterline (766 euro) all’anno sempre in UK. La notizia arriva dopo che i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) hanno mostrato un enorme aumento della popolarità delle auto elettriche.

Nel settembre 2019, le vetture a zero emissioni rappresentavano solo il 2,2% di tutte le vendite di auto nuove ma sono aumentate al 6,7% nello stesso mese del 2020. Il governo ha annunciato che il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel sarà anticipato al 2030, originariamente previsto per il 2040. Questo blocco dovrebbe portare a un netto aumento della quota di mercato dei veicoli elettrici nel prossimo decennio.

Dan Hutson, Head of Motor Insurance di CompareTheMarket.com, ha detto che le auto elettriche ora offrono ai conducenti un modo per ridurre i costi del settore auto. Hutson ha concluso dicendo: “Sebbene le auto elettriche rappresentino una piccola parte del mercato automobilistico complessivo, la popolarità dei veicoli più ecologici sta crescendo rapidamente. Quando la tecnologia è emersa inizialmente per sfidare lo status quo, il costo delle auto elettriche ha agito da deterrente con prezzi significativamente più alti rispetto ai modelli tradizionali”.

Il dirigente ha concluso dicendo: “Tuttavia, i nostri dati indicano che le auto elettriche apportano significativi vantaggi finanziari oltre che ambientali, che saranno una buona notizia dato l’obiettivo di eliminare gradualmente le nuove auto a benzina e diesel entro il 2030. Per coloro che cercano di risparmiare denaro o stanno considerando l’acquisto di una nuova auto, passare a un’auto elettrica potrebbe essere un’opzione interessante considerando il risparmio su assicurazione, carburante e tasse”.

