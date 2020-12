Opel lancerà le versioni elettrificate di Combo, Combo Life, Movano e Astra nel 2021

Opel in occasione degli auguri di buone feste natalizie annuncia che Combo, Combo Life, Movano e Astra avranno anche versioni elettrificate. Inoltre nel primo trimestre Groupe PSA e FCA si fonderanno per formare Stellantis e Kadett e la Frontera celebreranno importanti anniversari in questo nuovo anno

“I migliori auguri da Opel per un Buon Natale, un Felice Anno Nuovo e un 2021 sano e di successo. Vale la pena guardare avanti, perché il prossimo anno porta nuovi modelli elettrificati da Rüsselsheim, importanti anniversari e una nuova casa madre per la casa automobilistica del fulmine.”

“La fusione di Groupe PSA e FCA (Fiat Chrysler Automotive) per formare Stellantis sarà completata nel primo trimestre del 2021.Opel sarà l’unico marchio tedesco in questo gruppo globale, con un design audace e puro, meccanica a basse emissioni e tecnologie innovative, continuerà la sua spinta a portare a portata di mano tutte le tecnologie all’avanguardia dei modelli di punta sul mercato.”

“È qualcosa che ha una lunga tradizione nel marchio. Il marchio costruisce automobili dal 1899 e ha assicurato a milioni di persone mobilità e indipendenza. Lungo questo percorso sono state create molte icone, alcune delle quali celebreranno importanti anniversari il prossimo anno: la Kadett compirà 85 anni, l’Olympia e la Kapitän 70, la Opel Rekord D 50 e l’innovativo SUV Frontera 30. Sono riferimenti per la loro tecnologia, i trendsetter e, anche pietre miliari dell’industria automobilistica.

Il produttore tedesco continuerà senza sosta anche nel 2021 con la sua offensiva di elettrificazione, quando Opel Combo, Combo Life e il nuovo Movano si uniranno al resto dei modelli 100% elettrici del marchio. E la nuova Astra debutterà anche con una versione elettrificata. Con loro, Opel avrà nove veicoli elettrici nella sua gamma entro il 2021. Entro il 2024 l’azienda con sede a Rüsselsheim offrirà una versione elettrificata su ciascuno dei suoi modelli e assumerà un ruolo di primo piano in termini di sforzi per ridurre le emissioni di CO 2.

“La nuova Mokka e la prossima generazione di Astra sono ottimi motivi per guardare al 2021. Tecnologia eccellente, elettrificazione, design eccezionale e unico e attrezzature di alto livello, questo è ciò che rappresentano le nostre nuove auto e ciò che possono fare i nostri clienti. aspettare. Raggiungiamo rigorosi obiettivi di CO 2 con i nostri modelli. Questo è estremamente importante, perché la CO2 è la nuova valuta “, ha affermato Michael Lohscheller, CEO di Opel.

