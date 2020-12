Jeep Renegade torna ai vertici del segmento SUV in Brasile

Il Jeep Renegade è tornato ai vertici delle vendite di SUV in Brasile a novembre. Secondo il braccio destro brasiliano della casa automobilistica americana, sono stati venduti 6544 esemplari il mese scorso e 48.989 unità nel periodo gennaio-novembre 2020. Assieme alla Compass, l’iconico marchio di FCA ha superato quest’anno i 95.000 esemplari venduti fino ad ora.

Questo è sufficiente per permettere a Jeep di restare in ottava posizione nella classifica generale delle vendite in Brasile, consolidandosi come leader nel segmento dei SUV in un mercato dominato da auto e pick-up. Quello dei SUV rimane il segmento in più rapida crescita in Brasile e il Jeep Renegade è stato sviluppato per reinventare questo settore a livello mondiale.

Jeep Renegade: da gennaio a novembre sono stati venduti quasi 49.000 esemplari in Brasile

Lanciato inizialmente in tutto il mondo nel 2014, il Renegade è diventato parte integrante della gamma brasiliana della casa automobilistica l’anno successivo. Questo modello porta le capacità 4×4 e lo stile di vita avventuroso per cui Jeep è conosciuta in un mercato che in precedenza poteva essere fuori portata.

Nel gennaio 2016, il Jeep Renegade è stato tra i cinque bestseller nel paese e ciò ha permesso a Jeep di conquistare la leadership nel segmento SUV che ha mantenuto fino ad oggi. Il 2019 si è chiuso con circa 130.000 veicoli venduti, un record che fa del Brasile il secondo mercato più importante al mondo per il brand di FCA.

Inoltre, vale la pena ricordare che in nessun altro paese le vendite di Jeep raggiungono il 22% del segmento SUV come in Brasile. Per il 2020, l’azienda ha deciso di portare sul mercato brasiliano una versione esclusiva del veicolo chiamata Jeep Renegade Moab. Questa offre le migliori prestazioni della categoria con il suo motore turbodiesel da 2 litri che sviluppa 170 CV di potenza e 350 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore a gasolio troviamo un cambio automatico a 9 velocità, la trazione 4×4 e il sistema Hill Descent Control (HDC). Oltre a questo ci sono il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, sensori di parcheggio posteriori, fendinebbia e aria condizionata bi-zona.

