Chrysler Pacifica 2021 inizia ad arrivare negli showroom statunitensi

In occasione della settimana del Natale, le concessionarie presenti negli Stati Uniti e in Canada festeggiano l’arrivo dei primi esemplari della Chrysler Pacifica 2021. La produzione del nuovo restyling del minivan è iniziata poco più di un mese fa nello stabilimento di Windsor, nell’Ontario.

La nuova Pacifica cerca di mantenere in vita questo segmento ormai sostituito quasi del tutto da crossover e SUV. Per il MY 2021, la vettura ha ricevuto alcuni cambiamenti molto interessanti come ad esempio il nuovo allestimento top di gamma Pinnacle, il ritorno della trazione integrale dal 2004 e l’ultima generazione del sistema di infotainment Uconnect.

Chrysler Pacifica 2021: i primi esemplari iniziano ad arrivare nelle concessionarie USA

La versione Hybrid continua ad offrire la migliore autonomia della categoria con la possibilità di percorrere oltre 50 km in modalità full electric con una singola ricarica e oltre 800 km complessivamente.

Diversi sistemi di sicurezza alla guida ora vengono offerti di serie come ad esempio l’avviso di collisione frontale, la frenata d’emergenza automatica con rilevamento dei pedoni, il cruise control adattivo con sistema Stop & Go, i tergicristalli sensibili alla pioggia, gli abbaglianti con attivazione automatica, LaneSense Lane Departure Warning-Plus e Lane Keep Assist.

Per la Chrysler Pacifica è disponibile il nuovo pacchetto Premium & Safety Sphere il quale include sistema di telecamere con visione a 360°, amplificatore da 760W, impianto audio Harman & Kardon con 18 altoparlanti e nuovo subwoofer da 10 pollici, sistema ParkSense e sistema Park Assist.

A livello estetico, il nuovo restyling del minivan di FCA propone nuovo frontale, nuovo design della griglia, nuovi fari fendinebbia a LED anteriori, nuovi fanali posteriori a LED e altro ancora.

Il nuovo allestimento Pinnacle è una delle novità più interessanti del model year 2021

L’allestimento Pinnacle dispone di finiture esterne e cerchi in Platinum Chrome, sedili in pelle nappa trapuntata color caramello, cuscini lombari per i sedili della seconda fila, nuova plancia centrale, cornici in legno, specchietti retrovisori esterni con chiusura automatica e così via.

Il pacchetto Uconnect Theater Family propone presa di alimentazione aggiuntiva da 115V, alternatore da 220A, lettore Blu-ray/DVD con porta USB, fotocamera interna FamCAM, porta USB video, cuffie wireless e così via.

Come anticipato nelle scorse righe, a bordo della Chrysler Pacifica 2021 troviamo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che include di serie supporto ad Amazon Alexa, una velocità cinque volte superiore al 4C, radio SiriusXM, Apple CarPlay e Android Auto wireless, possibilità di collegare due smartphone contemporaneamente tramite Bluetooth e tanto altro ancora.

L’esemplare presente in foto, una Chrysler Pacifica Hybrid Limited 2021, è disponibile presso una concessionaria a Paris (nel Kentucky).

