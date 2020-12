Nuova Jeep Grand Cherokee a tre file inizia a perdere mimetizzazione

Un nuovo prototipo della Jeep Grand Cherokee a tre file è stato avvistato ancora una volta dal vivo questa settimana ma con meno camuffamento rispetto a prima. Con la mimetizzazione rimossa da alcune parti della carrozzeria, questo muletto inizia ad assumere una forma molto più familiare.

Possiamo vedere lo sbalzo posteriore più evidente nel profilo del prototipo che riesce a fondersi abbastanza bene nel design generale del SUV a tre file. Secondo addetti ai lavori, questa variante andrà a posizionarsi al di sopra dell’attuale cinque posti e sostituirà in futuro il Dodge Durango.

Nuova Jeep Grand Cherokee: l’ultimo prototipo del SUV a tre file inizia a perdere camuffamento

Purtroppo non siamo ancora sicuri su cosa troveremo sotto il cofano della nuova Grand Cherokee ma possiamo ipotizzare alcune motorizzazioni. Recenti rumor hanno parlato di un motore a sei cilindri in linea che dovrebbe sostituire il Pentastar V6 da 3.6 litri come propulsore entry-level.

Attualmente, i SUV full-size prodotti da General Motors vengono offerti con diversi motori V8 mentre Ford ha optato per varianti del suo EcoBoost V6. Il Grand Wagoneer più grande probabilmente ospiterà sotto il cofano un powertrain a otto cilindri e non saremmo sorpresi di vederlo come optional sulla Jeep Grand Cherokee, anche se probabilmente soltanto nei modelli progettati da SRT.

Il concept del Grand Wagoneer è stato annunciato con un gruppo propulsore ibrido plug-in che potrebbe debuttare anche sulla nuova generazione del veicolo a sette posti. Il motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, abbinato a due propulsori elettrici, a una batteria da 17 kW e a una trasmissione TorqueFlite a 8 rapporti, sarebbe più che sufficiente per un SUV di medie dimensioni e con tre file di sedili grazie alla sua potenza di 380 CV e 637 nm di coppia massima.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI