Questa Alfa Romeo Montreal appartenuta ad Alfaholics è in vendita

Bring A Trailer è probabilmente fra i siti di aste online di auto più famosi in circolazione. All’interno è possibile trovare esemplari unici, supercar, muscle car, auto sportive e tanto altro ancora. Nelle ultime ore, il portale Web ha elencato anche questa bellissima Alfa Romeo Montreal del 1972 che attualmente si trova a Cheshire, in Inghilterra.

L’auto fu venduta nuova in Italia e risiedette in Sicilia per diversi anni prima di essere importata nel Regno Unito nel 1989. Sotto il cofano è presente un motore V8 da 2.6 litri a iniezione abbinato a un cambio manuale a 5 marce e a un differenziale a slittamento limitato.

Alfa Romeo Montreal: un bellissimo esemplare del 1972 offerto all’asta da Bring A Trailer

La Montreal è sicuramente una delle Alfa Romeo più ricercate, soprattutto dai collezionisti. Il veicolo è stato disegnato da Bertone e ha debuttato in occasione del Salone di Ginevra del 1970. Tra il ‘71 e il ‘75, il Biscione ha costruito circa 3900 esemplari dell’Alfa Romeo Montreal.

L’auto proposta all’asta da Bring A Trailer era originariamente dipinta in arancio mentre ora è rivestita in un rosso piuttosto accattivante, applicato nel 1988 dal suo precedente proprietario. Oltre a questo, il bolide dispone di alcune caratteristiche davvero interessanti come il condotto NACA nel cofano, gli indicatori laterali color ambra e i sottoporta neri. Da notare la mancanza dello splitter anteriore che è stato rimosso dal proprietario precedente.

Secondo quanto riportato nell’elenco di vendita, questa Alfa Romeo Montreal è collegata anche ad Alfaholics, gli specialisti di ricambi Alfa Romeo. In particolare, la vettura è stata utilizzata per sviluppare alcune delle loro parti, incluse le sospensioni Fast Road. L’abitacolo è rivestito in pelle nera con tappetini e plastiche abbinati. È stato installato anche un isolamento acustico aggiuntivo nel 2011.

Non mancano nuovi pannelli della plancia centrale e interruttori che sono stati montati quest’anno. Il venditore sostiene che la ruggine mostrata nelle foto può essere facilmente rimossa dall’Alfa Romeo Montreal. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la vettura ha raggiunto la somma di 27.500 dollari (22.501 euro) ma mancano ancora poco più di otto ore al termine dell’asta online su Bring A Trailer.

