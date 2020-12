Chrysler Pacifica 2021 vince il premio CarBuzz Family Fun 2020

La Chrysler Pacifica 2021 è stata eletta da CarBuzz come la migliore auto quando si tratta di intrattenere un’intera famiglia. Il noto sito Web ha nominato la nuova Pacifica vincitrice del premio CarBuzz Family Fun 2020. Questo nuovo riconoscimento segna i 140 premi del settore conquistati dal famoso minivan di FCA, il più premiato della sua categoria negli ultimi quattro anni.

Roger Biermann, Managing Editor di CarBuzz, ha dichiarato: “La Pacifica ha cambiato il segmento dei minivan, facendo appello a una gamma più ampia di acquirenti familiari attenti all’immagine. Ma lo fa in un modo da rendere di nuovo divertente la guida in famiglia. La Pacifica 2019 aveva già impressionato gli esperti di CarBuzz ma gli aggiornamenti significativi apportati con i model year 2020 e 2021, inclusa l’aggiunta della trazione integrale (AWD), il modello Pinnacle ultra lussuoso e uno stile rinnovato, hanno reso impossibile ignorare la Pacifica questa volta. L’abilità per tutte le stagioni, l’autonomia da battere a livello mondiale offerta dalla Pacifica Hybrid e il miglior sistema di infotainment del settore presente su un minivan, sono stati tutti fattori chiave per l’assegnazione del premio. Semplicemente non c’è altra auto familiare con queste capacità, tecnologie e caratteristiche“.

Chrysler Pacifica 2021: il nuovo model year del minivan ha stupito gli esperti di CarBuzz

Il Dodge Durango 2021 si è unito alla Chrysler Pacifica 2021 fra i tre finalisti per il premio CarBuzz Family Fun 2020. Il famoso SUV a tre file alza l’asticella con l’arrivo del model year 2021, portando con sé nuovo stile esterno più aggressivo, nuovi interni con un abitacolo incentrato sul guidatore ispirato a quello della Challenger, sistema di infotainment Uconnect 5 (cinque volte più veloce della precedente versione), display touch da 10.1 pollici e tante versioni fra cui scegliere come ad esempio il nuovo Durango SRT Hellcat da 720 CV, il SUV più potente di sempre.

Ritornando al nuovo restyling della Pacifica, è stata ridisegnata con un design esterno molto più moderno e con alcuni spunti presi dai veicoli commerciali. Il sistema Uconnect Theater, disponibile per i sedili posteriori, offre vari giochi e il miglior sistema di intrattenimento per le famiglie della sua categoria.

Come anticipato poco fa, la Pacifica 2021 dispone del nuovissimo Uconnect 5 che offre il più grande display touch di serie della sua categoria, una velocità cinque volte superiore rispetto al precedente modello, il supporto ad Amazon Alexa e molto altro ancora. Le nuove porte USB Type-C presenti a bordo consentono di caricare i dispositivi compatibili fino a quattro volte più velocemente delle porte USB Type-A standard.

Non manca la nuova telecamera interna FamCAM la quale permette ai genitori di vedere gli occupanti del seggiolino per bambini nella parte posteriore e persino di effettuare ingrandimenti.

Il nuovo allestimento top di gamma Pinnacle presenta gli interni più lussuosi della sua categoria, sedili in pelle nappa Caramel, nuovi esclusivi cuscini per il comfort lombare nella seconda fila e tanto altro ancora. Infine, la Chrysler Pacifica 2021 dispone del sistema integrale più avanzato della categoria e ben 97 caratteristiche di sicurezza standard.

